Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die LeanVal Asset Management AG (LeanVal AM), ein auf Liquid Alternatives, Aktien und intelligente Absicherungslösungen spezialisierter Vermögensverwalter, bringt jetzt den LeanVal Klimazielfonds (ISIN DE000A3DCAY2/ WKN A3DCAY) auf den Markt: Der Artikel-9-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) entstand in Kooperation mit dem Initiator Matthias Knöß, dem Vorstandsvorsitzenden der Nele-Neuhaus-Stiftung, so die LeanVal Asset Management AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

