Zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen: https://bit.ly/3kzaUzJ Stefan Klotters "Abstauberliste" gibt einen exklusiven Einblick in die Watchlist unseres Börsendienstes FAST BREAK. Jetzt kostenlos herunterladen. Bevor die Berichtssaison in die heiße Phase geht, nimmt sich Charttechnik-Experte Stefan Klotter in seinem Wochenausblick zwei beliebte Tech-Werte vor. Auch für den DAX sieht er zumindest kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial. Langfristig bleibt Klotter jedoch skeptisch, was die derzeitige Rallye angeht. Den Kursanstieg der letzten Wochen nennt er "irrational". Wieso er ausgerechnet der schwer abgestürzten Tesla-Aktie ein Mini-Comeback zutraut, und warum der Chart von Microsoft derzeit besonders spannend ist, verrät er im Video. Jetzt einschalten!