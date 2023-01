Auch Spotify kündigt Stellenabbau an

Werbung







Nachdem vergangene Woche bereits die Techriesen um Microsoft, Amazon und Alphabet größere Entlassungen angekündigt haben, folgt nun der schwedische Streaminganbieter Spotify.



In einer an diesem Montag verschickten Mail kündigt Spotifys CEO Daniel Ek die größte Stellenstreichung der Unternehmensgeschichte an. Das schwedische Unternehmen wird sich von 600 Mitarbeitern trennen. Dies entspricht rund 6 % der gesamten Belegschaft. Ek begründet die Entlassungen damit, in der Vergangenheit bei den Investitionen zu ambitioniert gewesen zu sein. In den vergangenen 12 Monaten wurden etwa 2400 neue Stellen geschaffen, nun wird ein Teil davon wieder abgebaut. Die Märkte reagierten positiv auf die Nachricht. Die Aktie legte vorbörslich um rund 6% zu.









