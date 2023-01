Mainz (ots) -Woche 6/23So., 5.2.15.45 planet e.: Stutenfarmen - Pferdeleid für unser Schnitzel (HD/UT)Film von Katarina SchicklingDeutschland 2023("planet e.: Quallenchips und Algenpesto" wird auf So., 5.3.2023 verschoben.)Di., 7.2.Bitte Programmänderung ab 0.15 Uhr beachten:0.15 Mord in Genua - Ein Fall für Petra Delicato (VPS 1.50)1.35 neoriginal (VPS 3.10)Sløborn (2)2.25 37° (HD/AD/UT)Zock oder FlopDer kurze Ruhm der Profi-GamerFilm von Ulf Eberle und Katharina Gugel(von 22.15 Uhr)Deutschland 20232.55 ZDF spezial (OT/HD)State of the Union - Joe Bidens Rede an die NationModeration: Elmar Theveßen(Zweikanalton: Deutsch / Englisch)4.20 WISO (VPS 3.55)5.05 hallo deutschland (VPS 4.55)5.30(Die Wiederholungen "Todesfalle Nordsee" und "Leute heute" entfallen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5423652