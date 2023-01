Q2 Metals Corp. (TSXV: QTWO; OTCQB: QUEXF; FRA: 458) hat den erfolgreichen Geologen Neil McCallum mit sofortiger Wirkung zum Director und Vice President of Exploration ernannt. In personeller Hinsicht knüpft Q2 Metals damit direkt an die Erfolgsstory von Patriot Battery Metals (TSXV: PMET) an, dessen Weltklasse Hartgestein-Lithium-Projekt Corvette in der Region James Bay ursprünglich von McCallum abgesteckt worden war. McCallum wird die Planung der ...

