Kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Schulen können ihre Beiträge bis zum 2. Mai 2023 einreichen

Der Zayed Sustainability Prize, die wegweisende globale Auszeichnung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) für herausragende Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit, hat die Ausschreibung für die Preisverleihung 2024 gestartet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230123005381/de/

January 16, 2023: Winners of the 2023 Zayed Sustainability Prize stand on stage with global leaders. (Photo: AETOSWire)

Die Ausschreibung läuft bis zum 2. Mai 2023 über das Online-Portal des Preises. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), gemeinnützige Organisationen und Schulen mit Nachhaltigkeitslösungen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Energie und Wasser sind aufgerufen, ihre Lösungen und Projekte einzureichen.

Für die Preisverleihung 2023 gingen 4.538 Bewerbungen aus 152 Ländern ein. Diese neue Höchstzahl an Einsendungen hat die Gesamtmenge an Bewerbungen im Vorjahr um 13 Prozent übertroffen.

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und Hochtechnologie der VAE und Generaldirektor des Zayed Sustainability Prize, sagt zum Start der Ausschreibungsfrist für die Preisverleihung 2024: "In diesem Jahr feiert der Preis sein 15-jähriges Bestehen, mit dem wir das Erbe des Gründervaters der VAE, Scheich Zayed, ehren und den nachhaltigen Wandel auf der ganzen Welt unterstützen. Seit 2008 hat der Preis durch die Führung der VAE die Bereitstellung nachhaltiger Lösungen für bedrohte Gemeinschaften erleichtert und den Zugang zu zuverlässiger und bezahlbarer Energie, sauberem Trinkwasser, gehaltvollen Lebensmitteln und hochwertiger Gesundheitsversorgung für Millionen von Menschen verbessert. Diese Leistungen unterstützen direkt die übergeordneten Ziele der VAE, die internationale Zusammenarbeit zu fördern und eine nachhaltige und gesunde Weltwirtschaft aufzubauen."

Al Jaber fügte hinzu: "Besonders wichtig ist, dass der Preis junge Menschen fördert und sie befähigt, eine Führungsrolle bei der Förderung des nachhaltigen Wandels zu übernehmen. Durch die Kategorie "Global High Schools" bietet der Preis gezielt Jugendlichen die Möglichkeit, ihre ihr kritisches Denken bei der Entwicklung nachhaltiger Lösungen weiterzuentwickeln und ermutigt sie, eine aktive Rolle bei der Unterstützung der sozioökonomischen Entwicklung ihrer Gemeinden zu spielen."

"Der Zayed-Nachhaltigkeitspreis hilft Organisationen und Schulen dabei, ihre Lösungen zu skalieren, so dass sie eine noch größere Wirkung erzielen und einen positiven Wandel bewirken können. Bis heute hat der Preis mehr als 378 Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreicht, unter anderem in Vietnam, Nepal, Sudan, Äthiopien, Tuvalu und auf den Malediven."

Der Preis ist mit drei Millionen US-Dollar dotiert, die Gewinner der einzelnen Kategorien erhalten je 600.000 US-Dollar. Die Kategorie "Global High Schools" ist in sechs Weltregionen aufgeteilt, wobei die Gewinner der einzelnen Regionen bis zu 100.000 US-Dollar für den Start oder die Ausweitung ihres Projekts erhalten. Die sechs Weltregionen der Kategorie "Global High Schools" sind Nord- und Südamerika, Europa und Zentralasien, Naher Osten und Nordafrika, Afrika südlich der Sahara, Südasien sowie Ostasien und Pazifik.

Inspiriert vom nachhaltigen und humanitären Vermächtnis des Gründers der VAE, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, hat der Preis bisher insgesamt 106 Preisträger ausgezeichnet, deren Lösungen und Projekte Millionen Menschen erreicht haben.

Während die Einreichungsformulare je nach Kategorie variieren, liegen die Kernelemente jedes Beitrags in der innovativen, wirkungsvollen und inspirierenden Art, wie die vorgeschlagenen Technologien, Anwendungen und Lösungen die Nachhaltigkeit stärken sollen.

In den Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie und Wasser sollten die Organisationen nachweisen, dass sie den Zugang zu lebenswichtigen Produkten oder Dienstleistungen optimieren und eine langfristige Vision für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen haben. In der Kategorie "Global High Schools" ist die Teilnahmevoraussetzung, dass die Schüler die Projekte leiten und aktiv in Planung, Umsetzung und Beobachtung involviert sind.

Der Zayed Sustainability Prize verfügt über ein dreistufiges Bewertungsverfahren, das mit einer eingehenden Prüfung aller Einreichungen beginnt, um sicherzustellen, dass sie die Bewertungskriterien des Preises erfüllen. Im Anschluss daran erfolgt die Bewertung durch einen Auswahlausschuss, der sich aus kategoriespezifischen Gremien unabhängiger internationaler Experten zusammensetzt. So werden die Finalisten ausgewählt und dann an die Preisjury weitergeleitet, die einstimmig die Gewinner in allen fünf Kategorien wählt.

Die Gewinner des Zayed-Nachhaltigkeitspreises 2024 werden im Rahmen einer Preisverleihung während des COP28-Klimagipfels bekannt gegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ZayedSustainabilityPrize.com.

Über den Zayed Sustainability Prize:

Der Zayed Sustainability Prize ist die wegweisende globale Auszeichnung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) für Nachhaltigkeit und eine Hommage an das Vermächtnis des verstorbenen Gründers der VAE, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan. Der 2008 ins Leben gerufene Nachhaltigkeitspreis zielt darauf ab, nachhaltige Entwicklung und humanitäres Handeln voranzutreiben, indem er kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Schulen auszeichnet, die wirkungsvolle, innovative und inspirierende Lösungen in den Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser und Schulen anbieten.

Im Jahr 2023 feiert der Zayed Sustainability Prize sein 15-jähriges Bestehen mit humanitärer Wirkung rund um den Globus. Durch seine 96 Gewinner hat der Preis das Leben von mehr als 378 Millionen Menschen in 150 Ländern positiv beeinflusst.

*Source: AETOSWire

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230123005381/de/

Contacts:

Reem Diab

Reem.Diab@bcw-global.com