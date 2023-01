Neue Infrastruktur unterstützt herausragende Angebote für die Kunden und nachhaltiges Geschäftswachstum

Juniper Networks (NYSE: JNPR), ein führender Anbieter von sicheren, KI-gesteuerten Netzwerken, gab heute bekannt, dass Virgin Media O2, mit rund 50 Millionen Online-Medienkunden einer der größten Festnetz- und Mobilfunkanbieter Großbritanniens, sein Core-IP-Backbone-Verbindungsnetz mit Unterstützung von Juniper erfolgreich auf 800G aufgerüstet hat. Virgin Media O2 investiert langfristig in eine nachhaltige Infrastruktur, die in der Lage ist, das anhaltende Datenwachstum und die stets wachsenden Bandbreitenanforderungen zu bewältigen. Die Investitionen unterstützen die schnelle Einführung umsatzgenerierender Dienste und sorgen gleichzeitig für eine deutliche Reduzierung des Strom-, Kühlungs- und Platzbedarfs sowie der Kosten.

Eine konstant hohe Nutzerzufriedenheit ist ein grundlegender Maßstab für den Erfolg. Im Zuge der 5G-Erweiterung und der Netzwerkerweiterung hat Virgin Media O2 Juniper damit beauftragt, ein 400G-fähiges, für 800G vorbereitetes Netzwerk aufzubauen. Damit soll eine zukunftssichere digitale Basis für die Kunden des Unternehmens geschaffen werden. Virgin Media O2 hat sich aus mehreren Gründen für Juniper als Technologiepartner für diese strategische Aufrüstung entschieden. Einer der Gründe ist, dass Juniper bereits mehr als zehn Jahre ein wichtiger, erfolgreicher Netzwerkanbieter war, bevor Virgin Media und O2 2021 ein Joint Venture gründeten. Ein weiterer wichtiger Faktor war die Kompetenz von Juniper, Virgin Media O2 überzeugende wirtschaftliche Vorteile anbieten zu können. Dazu zählen ein langfristiger Investitionsschutz durch kontinuierliche, kundenspezifische Chip-Innovationen, die mit den Anforderungen des Marktes Schritt halten, der geplante Einsatz von Automatisierungstools zur Senkung der Betriebskosten sowie günstige Gesamtbetriebskosten (TCO) dank einer technischen Konzeption, die weniger Strom verbraucht.

Nachrichten-Highlights

Im vergangenen Jahr verzeichnete Virgin Media O2 ein Wachstum des Datenverkehrs von 32 Prozent im Mobilfunknetz, von 16 Prozent bei Breitband-Downloads und eine Spitzen-Datenverkehrslast von 22 TB, was den Bedarf an erhöhter Datenkapazität und flexibler Skalierbarkeit unterstreicht.

Virgin Media O2 migrierte mit Paketübertragungs-Routern des Typs PTX10008 von Juniper Networks erfolgreich den gesamten Kern-Datenverkehr an seinen sechs Backbone-Standorten in Großbritannien. Diese Router sind speziell auf eine cloud-optimierte Netzwerktransformation in großem Maßstab und auf hohe betriebliche Flexibilität ausgelegt.

Die modularen Router des Typs PTX10008 zeichnen sich durch ihren geringeren Ressourcenverbrauch aus, der auf inhärent nachhaltigen Konzeptionsmerkmalen beruht. Dazu zählen eine von vorne nach hinten verlaufende Kühlung, flexible Stromversorgungsmodule, die im Hoch- oder Niedrigverbrauchsmodus betrieben werden können, sowie eine hohe Portdichte, die bei kompakter Bauform einen optimierten Durchsatz ermöglicht.

Die skalierbare, sichere 400G-Unterstützung wird durch eine extrem hohe Portdichte und eine native Inline-MACSec-Verschlüsselung an allen Ports in Verbindung mit ASIC-Innovationen der neuesten Generation erzielt; es wird eine Vielzahl von Linecards unterstützt.

Die Router des Typs PTX10008 unterstützen mittlerweile kohärente optische 400G-Transceiver (400G ZR und ZR+) ohne jeglichen Dichteverlust. Sie sind 800G-fähig und können in Zukunft durch innovative Chiptechnologie und problemlos austauschbare Linecards im Gehäuse auf 800G aufgerüstet werden.

Die Infrastruktur von Virgin Media O2 wird durch das einheitliche Betriebssystem Junos® OS Evolved von Juniper unterstützt. Dies gewährleistet Kontinuität und einen optimierten Betrieb.

Unterstützende Zitate

"Das erklärte Ziel von Virgin Media O2 ist es, Großbritannien «aufzurüsten» und auf diese Weise möglichst vielen Haushalten und Unternehmen einen schnellen, nahtlosen Breitbandzugang und mobile Dienste anzubieten. Dies erfordert verantwortungsvolle, strategische Innovationen und Investitionen, mit denen eine flexible Netzwerkinfrastruktur geschaffen wird, die sich mit unserer Geschäftstätigkeit skalieren lässt, Ressourcen schont und zum Schutz unserer Investitionen einen längeren Lebenszyklus bietet. Juniper ist ein langjähriger Technologiepartner. Daher ist es sehr beruhigend zu wissen, dass wir dieselbe Vision von nachhaltigem Wachstum, hoher Benutzerfreundlichkeit und der grundlegenden Bedeutung der digitalen Entwicklung für unsere Gesellschaft und für unsere Wirtschaft verfolgen."

Jeanie York, Chief Technology Officer, Virgin Media O2

"Dienstanbieter sehen sich mit einer Reihe komplexer technischer und geschäftlicher Herausforderungen konfrontiert, die manchmal widersprüchlich oder gar unlösbar sind und die sich ohne eine geeignete Strategie in Zukunft wahrscheinlich noch verschärfen werden. Virgin Media O2 hat sich für die Chip-, Software- und Automatisierungsinnovationen von Juniper entschieden, die der Komplexität radikal entgegen wirken, damit wir eine einfachere, zuverlässigere und nachhaltigere Netzwerkbasis für das Unternehmen schaffen können. Das bedeutet, dass das Unternehmen das Wachstum und die Entwicklung von Diensten mit der Gewissheit voranbringen kann, dass die Millionen von Nutzer auch künftig von den besten digitalen Angeboten profitieren können, ganz gleich, welche Anforderungen die Zukunft mit sich bringt."

Raj Yavatkar, Chief Technology Officer, Juniper Networks

