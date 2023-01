Das Bundeskartellamt hat Paypal ins Visier genommen. Geprüft wird eine Klausel in den Nutzungsbedingungen des Unternehmens. Laut Amt könnte Paypal in Deutschland seine Marktmacht ausnutzen. Das Bundeskartellamt hat ein Verfahren gegen den europäischen Arm von Paypal eingeläutet, wie es in einer Pressemitteilung verkündet. Dabei geht es um eine "mögliche Behinderung von Wettbewerbern und Beschränkung des ...

