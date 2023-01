PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben den am Donnerstag erlittenen Rückschlag zu Wochenbeginn noch etwas weiter ausgebügelt. Am Nachmittag sorgten vor allem freundliche US-Börsen für weitere Erholungsgewinne. Äußerungen aus dem Umfeld der US-Notenbank Fed und die Hoffnung auf einen erfreulichen Verlauf der in den Vereinigten Staaten angelaufenen Berichtssaison gaben Auftrieb. Zudem hellte sich im Dezember die Verbraucherstimmung in der Eurozone den vierten Monat in Folge auf und erreichte den höchsten Wert seit Februar 2022.

Der EuroStoxx 50 ging mit einem Plus von 0,75 Prozent auf 4150,82 Punkte aus dem Handel. Der französische Cac 40 legte um 0,51 Prozent auf 7032,02 Punkte zu. In London rückte der FTSE 100 um 0,18 Prozent auf 7784,67 Zähler vor./ck/nas

EU0009658145, EU0009658160, FR0003500008, GB0001383545