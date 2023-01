EQS-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Netfonds AG: Sachkapitalerhöhung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der VB Select AG



23.01.2023 / 18:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 23. Januar 2023 - Der Vorstand der Netfonds AG (ISIN DE000A1MME74 "Netfonds") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 2.216.395,00 um EUR 112.915,00 auf EUR 2.329.310,00 durch Ausgabe von 112.915 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 gegen Sacheinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht wurde ausgeschlossen.



Als Sacheinlage werden 49,1 % der Aktien an der VB Select AG in die Netfonds AG eingebracht. Die Netfonds AG wird nach Abschluss der Transaktion aufgrund einer bereits bestehenden Beteiligung in Höhe von 1 % insgesamt zu 50,1 % an der VB Select AG beteiligt sein. Mit der Sachkapitalerhöhung setzen die Netfonds AG und VB Select AG die am 01.07.2022 angekündigte Transaktion um.

Aussender: Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

Deutschland Ansprechpartner: Peer Reichelt Telefon +49 40822267-0 E-Mail: ir@netfonds.de Website: www.netfonds.de Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

Freiverkehr in Düsseldorf

Freiverkehr in Stuttgart

Freiverkehr in Berlin 23.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com