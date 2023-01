Seit 20 Jahren sammeln Sprachwissenschaftler regionale Ausdrücke im Wortschatz der Deutschen. Die anhand von Umfragen erzielten Ergebnisse werden auf einer Website veröffentlicht. In weiten Teilen Deutschlands sagen sie Kartoffeln, doch südwestlich von Mainz werden die Knollen oft auch Grundbirnen genannt. Oder: Während Annas Schlüssel in den Ohren vieler Norddeutscher korrekt klingt, sagen die Menschen in Süddeutschland eher der Anna ihr ...

