Intel lässt heute die Sektkorken knallen. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund drei Prozent zubuche. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 30,19 USD. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Intel der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Intel-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund 0,6 Prozent. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 30,38 USD ausgebildet. Anleger sollten Intel also unbedingt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...