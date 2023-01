© Foto: Picture alliance/Photoshot



Die Wall Street bleibt weiter in Kauflaune. Offensichtlich gehen viele Anleger davon aus, dass negative Überraschungen bei den anstehenden Tech-Earnings schon eingepreist sind. Der S&P 500 ist zurück auf 4.000 Punkten.

Die US-Börsen haben ihre Erholungsrallye am Montag fortgesetzt. Zum einen herrscht angesichts der heißen Phase der Berichtssaison Optimismus an der Wall Street. Zum anderen schlägt die Notenbank Fed inzwischen wieder mildere Töne an.

Fed-Direktor Christopher Waller erklärte, die US-Zinspolitik sei inzwischen "fast ausreichend restriktiv". Er sprach sich für einen moderaten Umfang der Zinserhöhungen aus. Das reichte offenbar, um Anleger in Kauflaune zu versetzen. Der S&P 500 legte bis zum Nachmittag rund 1,5 Prozent zu und knackte die wichtige Marke von 4.000 Punkten. Noch besser lief es für den technologielastigen Nasdaq 100, der über zwei Prozent gewann.

Wie Bloomberg berichtet, ist der Tech-Index auf dem Weg, seinen besten Monat seit dem vergangenen Juli aufs Parkett zu legen. Und das obwohl die anstehende Berichtssaison die schlechteste seit 2016 werde könnte.

Im Fokus standen unter anderem die Papiere von SAP-Konkurrent Salesforce, bei dem der neue aktivistische Hedgefonds Elliot für Wirbel sorgen könnte ( mehr dazu hier ).

Im Laufe der Woche öffnen unter anderem Microsoft, Tesla und Intel ihre Bücher. Stefan Klotter, Charttechnik-Experte und Chefredakteur des Börsendienstes FAST BREAK, erklärte im wallstreet:online Interview , warum Tesla-Aktionäre nach harten Monaten nun auf eine kleine Aufwärtsbewegung hoffen dürfen.

Übrigens: Stefan Klotter gewährt in seinem neuen kostenlosen Report einen Einblick in seine Watchlist. "Die Abstauberliste" gibt es unter diesem Link zum Download .

Auch aus der Halbleiterbranche gab es positive Nachrichten. Eine Studie der britischen Bank Barclays sieht starke Vorzeichen für Chiphersteller, für Halbleiterausrüster hingegen weniger. Sowohl Qualcomm als auch Seagate Technolgy und AMD wurden von Barclays hochgestuft. AMD zählt mit einem Kursplus von fast zehn Prozent zu den Gewinnern des Handelstages. Nvidia legte rund neun Prozent zu.

Im DAX zählte Chiphersteller Infineon ebenfalls zu den Tagessiegern neben dem Wohnungskonzern Vonovia und Laborausrüster Sartorius.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion