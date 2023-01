Am 20. Januar deutscher Zeit fand im großen Shanghai-Saal vom Yu Garden Hamburg die "Feier zum Chinesischen Lunarfest 2023 vom Yu Garden Hamburg" statt, die von Fosun, Yuyuan Inc. und vom Yu Garden Hamburg organisiert wurde und auf der der Shede Schnaps als offizieller Schnaps für das Festessen vorgestellt wurde.

Herr Deniz Celik, stellvertretender Präsident der Hamburgischen Bürgerschaft, Herr Hans-Werner Tovar, Präsident der Kieler Bürgerschaft, Herr Marco Wiesner, Protokollchef der Hamburgischen Bürgerschaft, Frau Corinna Nienstedt, Direktorin des Hamburger Rathauses, Herr Cong Wu, Generalkonsul des Generalkonsulats der Volksrepublik China in Hamburg, Herr Wen Zhenyu, Generaldirektor vom Yu Garden Hamburg, und weitere hochrangige Gäste, sowie Geschäftsführer wichtiger chinesischer und deutscher Unternehmen und Organisationen, darunter Vertreter der Stadt Hamburg, der Handelskammer Hamburg, der deutschen Kulturbehörde, der Bundeswirtschaftsförderung und der Hamburger Stadtverwaltung, des chinesischen Generalkonsulats in Hamburg, des Hamburger Hafens und Vertreter aus allen Gesellschaftsschichten, insgesamt mehr als 100 Teilnehmer, sind hier zusammengetroffen, um gemeinsam das chinesische Lunarfest zu feiern und Gespräche über die Freundschaft zwischen China und Deutschland zu führen. Herr Guo Guangchang, Vorsitzender von Fosun International, übermittelte auch seine Neujahrsgrüße online.

Als offiziell festgelegter Schnaps für das Festessen traten die Shede Schnäpse bei dem Fest auf, um die Kultur und Qualität chinesischer Schnäpse hervorzuheben und wurden zu einem der Höhepunkte des kulturellen Austauschs zwischen China und Deutschland. Bei dem Festessen konnten die Gäste die Produkte Shede Classic (Reserve 6 Jahre) und Tunzhihu von Shede Spirits verkosten. Die hohe Qualität der gereiften Shede Schnäpse und die orientalische Ästhetik der Produkte bereicherten das sensorische Erlebnis der Gäste und ernteten den begeisterten Applaus der Anwesenden.

Auf der Feier übermittelte Herr Guo Guangchang, Vorsitzender von Fosun International, den Gästen per Online-Video seine chinesischen Neujahrswünsche und sagte in seiner Rede: "Fosun hat sich schon immer dafür engagiert, die Verbreitung chinesischer Produkte und traditioneller Kultur in der ganzen Welt zu fördern. Die chinesische Schnaps- und Spirituosenkultur hat eine sehr lange Geschichte, zumal ein Glas Schnaps beim Abendessen zum chinesischen Lunarfest doch unverzichtbar ist. Ich hoffe, dass jeder den reichhaltigen und vollmundigen Geschmack der Shede Schnäpse genießt und dass wir die Shede Schnäpse in Zukunft in die ganze Welt verbreiten können."

Dank seiner globalen Vision und der reichhaltigen ökologschen Ressourcen von Fosun hat Shede Spirits in den letzten Jahren seine Globalisierungsstrategie weiter vertieft, sich aktiv in die internationale Welt hinausgewagt und ist mit seinen Produkten immer häufiger auf der internationalen Bühne aufgetreten. Shede Spirits strebt stets an, Schnaps als Medium zu nutzen, um Verbrauchern in der ganzen Welt ein Glas hochwertigen gereiften Schnaps zu servieren, mit der Welt einen orientalisch-ästhetischen Lebensstil zu teilen, chinesische Weisheit zu vermitteln, Verbraucher in mehr Ländern und Regionen chinesische Schnäpse kennen und lieben zu lassen und die Verschmelzung der chinesischen und westlichen Kultur zu fördern.

