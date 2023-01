DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Panzer-Debatte:

"Jetzt sind es wieder Stimmen aus der SPD, die Waffenstillstandsverhandlungen fordern und vor einem neuen kalten Krieg warnen, sollte Berlin die Leopards liefern. Ein neuer kalter Krieg? Es ist längst ein heißer - und zwar begangen von einem Aggressor, der eindeutiger nicht zu identifizieren sein könnte. Selten war die Lage in völkerrechtlicher, ja moralischer Hinsicht eindeutiger als in diesem Krieg. Es gehe im Kern um die "Frage, ob Macht Recht brechen darf", hatte Scholz bei seiner Zeitenwende-Rede richtig festgestellt. Es gehe darum, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Das wiederum setzte eigene Stärke voraus, so der Kanzler. Es ist genau die Stärke, die der Kanzler und seine Partei derzeit vermissen lassen."/be/DP/jha