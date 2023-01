DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

ENERGIEKRISE - Der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, hat die Europäer davor gewarnt, die Versorgungskrise angesichts fallender Gaspreise vorschnell abzuhaken. "Der nächste Winter bereitet mir Sorgen", sagte Birol im Interview mit dem Handelsblatt und nannte dafür mehrere Gründe: "Kein russisches Gas, Chinas Comeback als Importeur, wenig Angebotszuwachs: Diese drei Faktoren machen den nächsten Winter zur Herausforderung." Vor dem Hintergrund der angespannten Lage kritisierte der IEA-Direktor den deutschen Atomausstieg. (Handelsblatt)

KLIMASCHUTZ - Wegen des Verstoßes gegen die gesetzlichen Klimaziele landet die Bundesregierung vor Gericht. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat die Umweltorganisation BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland) Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gegen die Regierung eingereicht. Darin werfen die Umweltschützer mehreren Ministerien Rechtsverstöße vor. Die Klage soll sie dazu zwingen, den Klimaschutz mit Sofortprogrammen zu verschärfen. (Süddeutsche Zeitung)

Neubauförderung - Von März an sollen Bauherren wieder Anträge auf Neubauförderung nach neuen Kriterien stellen können. Eine Sprecherin des Bundesbauministeriums bestätigte den Termin dem Handelsblatt. Das Ministerium hatte das neue Förderprogramm 2022 angekündigt, aber bisher kein endgültiges Datum genannt. Details legte das Ministerium noch nicht vor. Die Wirtschaft wartet seit langem auf die neuen Förderkonditionen. Das Volumen für die Neubauförderung liegt künftig bei 1,1 Milliarden Euro, verbunden mit hohen Standards für energieeffizientes Bauen. (Handelsblatt)

BASEL III - Das EU-Parlament nähert sich in der Umsetzung des Bankenpakets Basel III an zentralen Stellen der Linie von EU-Kommission und Mitgliedstaaten an. Bei strikteren Eigenkapitalvorschriften für Banken soll es Übergangsfristen sowohl für Assets von Unternehmen ohne Kreditrating als auch für Wohnimmobilienkredite geben. Das geht aus dem Kompromisspaket hervor, das an diesem Dienstag zur Abstimmung steht und der Börsen-Zeitung vorliegt. Vom Tisch sind umstrittene Überlegungen, Vorschriften zur Höhe des Eigenkapitals stärker mit Nachhaltigkeitskriterien (ESG) zu verbinden. (Börsen-Zeitung)

