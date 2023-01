Der Uhrenkonzern ist 2022 gewachsen und hat auch mehr Geld verdient. Die weltweite Nachfrage nach Uhren war in einem schwierigen Marktumfeld gross.Biel - Der Uhrenkonzern Swatch ist im Jahr 2022 gewachsen und hat auch mehr Geld verdient. Die weltweite Nachfrage nach Uhren war in einem schwierigen Marktumfeld gross, trotz Störfaktoren wie dem Krieg in der Ukraine, der Corona-Pandemie in China oder den allgemein wachsenden Konjunktursorgen. Den Umsatz steigerte die Swatch Group im Geschäftsjahr 2022 um 2,5 Prozent auf 7,50 Milliarden Franken...

Den vollständigen Artikel lesen ...