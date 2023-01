News von Trading-Treff.de DAX beisst sich an 15100 fest, nachdem zwei Gaps eine Rolle spielten. Die Wall Street war erneut stark | Trading-Ideen am 24.01.2023 Das Video zur Analyse folgt gleich auf YouTube LIVE. DAX im Bann der Gaps Zum Wochenstart sahen wir eine starke Vorbörse, die sich dem Thema "Bärenfalle oder Trendfortsetzung" widmete. Das entsprechende Chartbild hatten wir in der Chartanalyse zum Montag den 23.01.2023 wie folgt dargestellt: ...

