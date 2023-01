Der amerikanische Hersteller von Gartenprodukten Scotts Miracle-Gro Company (ISIN: US8101861065, NYSE: SMG) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 66 US-Cents je Anteilsschein, wie am Montag mitgeteilt wurde. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 10. März 2023 (Record date: 24. Februar 2023). Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung bei 2,64 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 64,15 US-Dollar (Stand: 23. Januar 2023) ...

