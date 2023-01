Livia Moretti folgt per Anfang Februar 2023 auf David Fusi, der die Bank CIC (Schweiz) AG seit dem 23. Dezember ad interim leitete.Basel - Der Verwaltungsrat der Bank CIC (Schweiz) AG hat Livia Moretti zur CEO ernannt. Livia Moretti wird ihre Arbeit am 1. Februar 2023 aufnehmen und die Nachfolge von David Fusi antreten. Dieser leitete das Unternehmen seit Dezember 2022 interimistisch, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Livia Moretti verfügt über eine solide und umfassende internationale Management-, Bank- und Finanzkompetenz.

