2021 in Zürich gestartet, erfreut sich evulpo grosser Beliebtheit unter SchülerInnen und Eltern in Europa. Über eine halbe Million Menschen greifen auf den interaktiven Schulstoff zu.Zürich/Berlin - Die online Nachhilfeplattform evulpo hat mit 7,7 Millionen Franken eine Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen. 2021 in Zürich gestartet, erfreut sich evulpo grosser Beliebtheit unter SchülerInnen und Eltern in Europa. Über eine halbe Million Menschen greifen auf den interaktiven Schulstoff zu. Vermittelt werden ausschliesslich Themen nach Lehrplänen der individuellen Bundesländer...

Den vollständigen Artikel lesen ...