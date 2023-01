Bei der BASF-Aktie (WKN: BASF11) hat Wintershall DEA einen größeren Quartalszahlen-Schock ausgelöst. Bedingt durch einen nicht zahlungswirksamen Sondereffekt in Höhe von etwas mehr als 7 Mrd. Euro rutscht der Chemiekonzern in die roten Zahlen. Das ist in Summe das Ergebnis. Allerdings bleibt die Frage: Wie viel Substanz steckt jetzt noch hinter Wintershall DEA? Das Russland-Geschäft ist jedenfalls der Auslöser für die Wertberichtigungen. Dieses Geschäft steht jedoch operativ für einen größeren Anteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...