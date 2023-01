DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG BIS FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DIENSTAG BIS MITTWOCH: In Hongkong bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DIENSTAG: In Singapur und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

TAGESTHEMA

Dem Google-Mutterkonzern Alphabet steht einem Bericht zufolge eine weitere Kartellklage bevor. Das US-Justizministerium wolle Klage gegen das Unternehmen im Zusammenhang mit dessen Dominanz auf dem Markt für Online-Werbung einreichen, berichtet Bloomberg. Dies dürfte noch diese Woche erfolgen. Über die bevorstehende Klage wird seit Monaten spekuliert. Das Justizministerium hat Berichten zufolge vergangenen Sommer Vorschläge für Zugeständnisse von Google zurückgewiesen. Eine Sprecherin des Unternehmens wollte den Bloomberg-Bericht nicht kommentieren. Google dominiert den Online-Werbemarkt. Das Unternehmen erzielt mehr als ein Viertel der digitalen Werbeerlöse, die in den USA insgesamt erwirtschaftet werden, wie aus Schätzungen des Marktforschers Insider Intelligence hervorgeht. Es wäre die zweite Kartellklage des Justizministeriums gegen Alphabet. Im Oktober 2020 hatte das Ministerium Google mit der Begründung verklagt, das Unternehmen sei ein "Monopolist" im Suchmaschinenmarkt. Google nannte die Klage seinerzeit "zutiefst fehlerhaft". Die Menschen benutzten Google, weil sie es wollten, nicht weil sie dazu gezwungen sein. Dieser Prozess soll im Herbst starten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q

12:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 4Q

13:00 US/Travelers Cos Inc, ausführliches Ergebnis 4Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 4Q

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 45,0 zuvor: 44,7 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 46,0 zuvor: 46,2 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.037,50 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.933,00 -0,0% Nikkei-225 27.299,19 +1,5% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi Feiertag Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 7.490,40 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Im Sog der fortgesetzten Rally an der Wall Street - insbesondere bei Aktien aus dem Technik- und Wachstumssektor - ging es in Tokio erneut kräftig nach oben, während Sydney weniger zulegte, dafür aber bereits den fünften tag in Folge. An den anderen Plätzen wie unter anderem Schanghai, Hongkong, Seoul und Singapur pausierte das Geschäft wegen des Mondneujahrsfests weiter. Rückenwind ging in Tokio auch vom weiter nachgebenden Yen nach dessen deutlicher Aufwertung zuvor aus. In Japan wie auch in "Down Under" wurden Aktien aus der Technikbranche favorisiert. So legten beispielsweise Advantest um 3,1, Softbank um 3,4 und Tokyo Electron um 2,2 Prozent zu. Nidec stiegen um 2,9 Prozent. Der Hersteller von Elektromotoren und Industrierobotern wird im Tagesverlauf noch Geschäftszahlen vorlegen. Für die Aktie des Bezahldienstleisters Zip ging es in Sydney um über 15 Prozent bergab. Der Anbieter von "Buy now - pay later" hatte zwar für das Dezember-Quartal gestiegene Umsätze und Transaktionsvolumen berichtet, aber auch einen leichten Rückgang der Kundenzahl. Dafür dass die Aktie fast sämtliche Vortagsgewinne wieder einbüßte, machten Teilnehmer Bedenken verantwortlich, dass Zip über genügend Barmittel verfügt, um sein Streben nach Rentabilität zu finanzieren.

US-NACHBÖRSE

Inter Parfums legten um 1,1 Prozent zu. Der Duftstoffhersteller hatte einen Rekordumsatz für sein viertes Quartal gemeldet, bestätigte den Ausblick aber lediglich. Highpeak Energy Acquisition machten einen Satz um 15 Prozent nach oben. Zuvor war die Aktie vorübergehend vom Handel ausgesetzt worden, nachdem das Öl- und Erdgasunternehmen mitgeteilt hatte, dass es strategische Alternativen, einschließlich eines möglichen Verkaufs, prüft. Zions Bancorp berichtete einen Nettogewinnanstieg auf 277 (207) Millionen Dollar und übertraf damit die Erwartung des Marktes. Die Aktie gab dennoch um 3,7 Prozent nach, weil die zugleich erneut erhöhten Rückstellungen im Hinblick auf eine befürchtete Konjunkturabschwächung nicht gut ankamen. Auch Crane Holdings (-2,6%) reagierten negativ auf den Quartalsbericht. Das Industriegüterunternehmen gefiel zwar mit einer höher als erwartet ausgefallenen Gewinnsteigerung auf 107 von 72 Millionen Dollar, allerdings war der Umsatz rückläufig und blieb zudem unter der Konsensschätzung.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.629,56 +0,8% 254,07 +1,5% S&P-500 4.019,81 +1,2% 47,20 +4,7% Nasdaq-Comp. 11.364,41 +2,0% 223,98 +8,6% Nasdaq-100 11.872,54 +2,2% 253,52 +8,5% Montag Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 808 Mio 975 Mio Gewinner 2.241 2.500 Verlierer 849 640 unverändert 142 112

Sehr fest - Marktbeobachter vermuteten Gelegenheitskäufe hinter den fortgesetzten Kursgewinnen, besonders bei Technikaktien. Daneben habe die Hoffnung auf kleinere Zinserhöhungen der US-Notenbank die Stimmung gestützt, u.a. auch im Vergleich zu den von der EZB demnächst erwarteten Zinsanhebungen. Konjunkturseitig gab der Index der Frühindikatoren im Dezember stärker als erwartet nach, was zu der Zinsspekulation passte. Salesforce gewannen 3,1 Prozent. Der aktivistische Investor Elliott Management hat sich nach Angaben informierter Personen milliardenschwer bei Salesforce beteiligt und damit den Druck auf den Anbieter von Unternehmenssoftware erhöht. Weiter gut kamen Stellenabbaupläne einiger Unternehmen an, um Kosten zu sparen. Capital One Financial zogen um 2,8 Prozent an und die Aktie des Musikstreaming-Anbieters Spotify um 2,1 Prozent. Wayfair machten einen Satz um fast 27 Prozent. JP Morgan, Bank of America und Wedbush honorierten allesamt den Erfolg des im August lancierten Kostensenkungsprogramms bei dem Möbel-Versandhaus und sprachen Kaufempfehlungen aus. Dabei erhöhte JP Morgan die Einstufung gleich um zwei Stufen, nachdem das Analysehaus drei Jahre lang negativ für die Aktie gestimmt war.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,22 +3,4 4,19 -19,7 5 Jahre 3,62 +6,2 3,56 -37,8 7 Jahre 3,57 +5,3 3,52 -40,0 10 Jahre 3,52 +4,4 3,48 -35,8 30 Jahre 3,69 +3,8 3,65 -28,0

Am Rentenmarkt fielen die Kurse, die Renditen zogen mit der Erwartung weiter steigender Zinsen an. Es war der dritte Anstieg der Renditen in Folge, nachdem diese zuvor nach schwachen Konjunkturdaten massiv auf Mehrmonatstiefs gesunken waren.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 7:25 % YTD EUR/USD 1,0887 +0,2% 1,0871 1,0881 +1,7% EUR/JPY 141,65 -0,2% 141,99 141,62 +0,9% EUR/GBP 0,8777 -0,0% 0,8781 0,8782 -0,8% GBP/USD 1,2404 +0,2% 1,2381 1,2391 +2,6% USD/JPY 130,11 -0,4% 130,62 130,17 -0,8% USD/KRW 1.230,78 +0,0% 1.230,42 1.230,39 -2,5% USD/CNH 6,7757 +0,0% 6,7755 6,7776 -2,2% USD/HKD 7,8309 -0,0% 7,8311 7,8310 +0,3% AUD/USD 0,7047 +0,3% 0,7029 0,7044 +3,4% NZD/USD 0,6517 +0,4% 0,6489 0,6511 +2,6% Bitcoin BTC/USD 23.113,68 +0,9% 22.905,66 23.137,17 +39,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich kaum verändert, der Euro gab frühere Aufschläge im Verlauf wieder ab. EZB-Ratsmitglied Klaas Knot hatte von zwei Zinsschritten über je 50 Basispunkte bei den kommenden Sitzungen der EZB gesprochen, was den Euro zunächst gestützt hatte. Damit würde die EZB kurzfristig deutlicher erhöhen als die Fed, für die zunächst zwei Zinsschritte um je 25 Basispunkte erwartet werden.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,53 81,62 -0,1% -0,09 +1,3% Brent/ICE 87,96 88,19 -0,3% -0,23 +2,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise kamen von den Tageshochs im Verlauf deutlich zurück und schlossen wenig verändert, wobei sich die europäische Sorte Brent besser hielt als WTI. Der Markt hatte zunächst weiter darauf spekuliert, dass in China nach den Neujahrsfeiertagen die Wirtschaft und damit die Nachfrage wieder deutlicher anspringen wird, nachdem Peking in der Coronapolitik eine 180-Gradwende hingelegt hatte. Später gewannen laut Teilnehmern jedoch Rezessionsängste die Oberhand.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.939,03 1.928,48 +0,5% +10,55 +6,3% Silber (Spot) 23,62 23,48 +0,6% +0,14 -1,5% Platin (Spot) 1.055,70 1.052,00 +0,4% +3,70 -1,2% Kupfer-Future 4,27 4,26 +0,4% +0,02 +12,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

TESLA

Im Betrugsprozess gegen Elon Musk wegen irreführender Tweets hat der Tesla-Chef alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen als "skandalös" zurückgewiesen. Er habe "niemals" Investoren täuschen wollen, versicherte Musk. Er habe mit seinen umstrittenen Tweets seine damalige persönliche Überzeugung ausgedrückt - und niemanden betrügen wollen. Musk hatte im August 2018 im Kurzbotschaftendienst Twitter angekündigt, Tesla für einen Preis von 420 Dollar pro Aktie von der Börse nehmen zu wollen. Die Finanzierung dafür sei "gesichert". Die Ankündigung sorgte für starke Kursschwankungen der Tesla-Aktie, später machte Musk aber einen Rückzieher. Es wurde deutlich, dass die Finanzierung alles andere als gesichert war.

