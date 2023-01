ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch das um einen positiven operativen Sondereffekt bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Schlussquartal 2022 hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analyst Geoff Haire am Dienstagabend in einer ersten Reaktion. Trotz des zu erwartenden schwierigen Starts in das neue Jahr erscheine die Aktie aber attraktiv bewertet./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2023 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2023 / 19:39 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WCH8881

WACKER CHEMIE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de