Die Airports Group Europe, eine indirekte Tochtergesellschaft des IFM Global Infrastructure Fund, hat vomösterreichische Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft und dem National Foreign Direct Investment Screening Office von Malta die Genehmigung für den Aktienerwerb für rund 9,99 Prozent der Aktien der Flughafen Wien AG zu einem Preis von 34,00 Euro cum dividend je Aktie erhalten. Damit seien die aufschiebenden Bedingungen unter dem Angebot erfüllt und das Angebot unbedingt verbindlich geworden. Aktionäre können nun das Angebot in der verlängerten Annahmefrist von 10 Börsetagen annehmen, wie die Airports Group mitteilt. Die Verlängerte Annahmefrist beginnt am 26. Jänner 2023 und endet am 8. Februar 2023, 17:00 Uhr (Wiener ...

