Britvic plc: Transaction in Own Shares -3

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 24-Jan-2023 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Transactions in Own Securities

24th January

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 23rd January 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 790.00p Lowest price paid per share (pence): 776.00p Volume weighted average price paid per share (pence): 783.56p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:02:52 GBp 238 790.00 XLON xb496idjWOY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:05:40 GBp 50 790.00 XLON xb496idjZec BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:05:40 GBp 66 790.00 XLON xb496idjZee BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:05:40 GBp 62 790.00 XLON xb496idjZeg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:08:07 GBp 265 784.00 XLON xb496idjbwu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:08:07 GBp 371 784.50 XLON xb496idjbwA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:15:00 GBp 271 780.00 XLON xb496idjc0A BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:15:14 GBp 265 779.50 XLON xb496idjc@k BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:18:24 GBp 173 779.00 XLON xb496idjuOo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:18:24 GBp 212 779.50 XLON xb496idjuOx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:27:26 GBp 260 780.50 XLON xb496idjyIC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:34:17 GBp 220 782.50 XLON xb496idjn6v BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:34:17 GBp 18 782.50 XLON xb496idjn6x BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:36:47 GBp 234 782.00 XLON xb496idjmjY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:38:08 GBp 173 781.50 XLON xb496idjp5S BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:38:08 GBp 278 782.00 XLON xb496idjp5U BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:39:16 GBp 67 781.00 XLON xb496idjoOy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:39:16 GBp 78 781.00 XLON xb496idjoO6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:47:06 GBp 165 781.50 XLON xb496idjtjE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:52:46 GBp 139 782.00 XLON xb496idi8es BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:52:46 GBp 173 782.00 XLON xb496idi8e1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:55:08 GBp 189 782.00 XLON xb496idiBnW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 08:55:10 GBp 256 782.00 XLON xb496idiBsX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:00:01 GBp 283 781.50 XLON xb496idiCFh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:02:22 GBp 81 782.50 XLON xb496idiFgb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:02:22 GBp 142 782.50 XLON xb496idiFgd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:04:13 GBp 173 781.50 XLON xb496idiEnr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:04:13 GBp 307 782.00 XLON xb496idiEnu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:10:29 GBp 188 781.00 XLON xb496idi3ZA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:19:59 GBp 173 781.50 XLON xb496idi6h0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:23:38 GBp 173 781.00 XLON xb496idiOm1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:23:38 GBp 178 781.00 XLON xb496idiOmT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:23:38 GBp 24 781.00 XLON xb496idiOmV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:26:32 GBp 199 780.50 XLON xb496idiQGv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:34:16 GBp 162 780.00 XLON xb496idiU@x BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:34:16 GBp 11 780.00 XLON xb496idiU@y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:34:16 GBp 67 780.00 XLON xb496idiU@F BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:34:16 GBp 119 780.00 XLON xb496idiU@H BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:34:21 GBp 173 779.50 XLON xb496idiUzN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:34:53 GBp 173 779.00 XLON xb496idiHQp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:46:15 GBp 368 779.00 XLON xb496idiKs3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:46:15 GBp 465 779.00 XLON xb496idiKs5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:46:15 GBp 224 779.00 XLON xb496idiKsF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:46:16 GBp 257 778.50 XLON xb496idiKsi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:48:20 GBp 155 778.50 XLON xb496idiMER BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 09:54:42 GBp 205 778.50 XLON xb496idigys BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:00:29 GBp 209 778.00 XLON xb496idik6o BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:00:29 GBp 163 778.50 XLON xb496idik6s BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:00:29 GBp 139 778.50 XLON xb496idik6u BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:02:29 GBp 213 777.00 XLON xb496idiXY@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:06:03 GBp 186 776.00 XLON xb496idiYhB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:23:40 GBp 386 778.50 XLON xb496idinUu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:23:40 GBp 126 778.50 XLON xb496idinUw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:23:40 GBp 290 778.50 XLON xb496idinUy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:23:55 GBp 45 778.50 XLON xb496idinGN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:23:55 GBp 169 778.50 XLON xb496idinGP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:26:36 GBp 198 778.00 XLON xb496idimXE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:41:15 GBp 770 779.00 XLON xb496idpBb8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:41:24 GBp 274 778.50 XLON xb496idpAVe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:41:24 GBp 15 778.50 XLON xb496idpAVg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:46:58 GBp 264 778.00 XLON xb496idpCbG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 10:53:29 GBp 223 778.50 XLON xb496idp3UV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:01:59 GBp 333 780.00 XLON xb496idp6VY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:03:21 GBp 134 779.50 XLON xb496idp6lw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:06:00 GBp 259 779.50 XLON xb496idpOFO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:06:02 GBp 180 779.00 XLON xb496idpO2Y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:11:58 GBp 90 778.50 XLON xb496idpQX7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:31:11 GBp 59 781.00 XLON xb496idpK03 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:31:11 GBp 875 781.00 XLON xb496idpK0t BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:31:11 GBp 51 781.00 XLON xb496idpK0v BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:31:11 GBp 29 781.00 XLON xb496idpK0z BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:37:32 GBp 94 781.00 XLON xb496idpfCp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:37:32 GBp 70 781.00 XLON xb496idpfCt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:41:48 GBp 11 780.50 XLON xb496idphDk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:45:33 GBp 567 782.00 XLON xb496idpgau BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:45:33 GBp 81 782.00 XLON xb496idpgaw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:52:28 GBp 93 782.00 XLON xb496idpkBa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:52:28 GBp 65 782.00 XLON xb496idpkBc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:52:28 GBp 37 782.00 XLON xb496idpkBg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:52:28 GBp 50 782.00 XLON xb496idpkBk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:56:12 GBp 21 782.00 XLON xb496idpWIW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:56:12 GBp 87 782.00 XLON xb496idpWJQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:56:12 GBp 68 782.00 XLON xb496idpWJS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:59:00 GBp 126 782.00 XLON xb496idpZoN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:59:00 GBp 36 782.00 XLON xb496idpZoP

BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 11:59:00 GBp 39 782.00 XLON xb496idpZoT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:09:03 GBp 173 782.00 XLON xb496idpcaQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:17:38 GBp 311 782.50 XLON xb496idpwtY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:17:38 GBp 507 782.50 XLON xb496idpwto BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:17:38 GBp 25 782.50 XLON xb496idpwtq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:19:32 GBp 178 782.50 XLON xb496idpzum BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:19:32 GBp 70 782.50 XLON xb496idpzuo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:23:16 GBp 31 782.50 XLON xb496idpUSD9m BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:23:16 GBp 29 782.50 XLON xb496idpUSD9o BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:23:16 GBp 47 782.50 XLON xb496idpUSD9s BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:23:16 GBp 32 782.50 XLON xb496idpUSD9y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:25:58 GBp 362 782.50 XLON xb496idp@@B BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:26:13 GBp 250 782.00 XLON xb496idp@mo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:39:52 GBp 525 782.00 XLON xb496idpsSK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:39:52 GBp 189 781.50 XLON xb496idpsVK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:49:19 GBp 253 784.50 XLON xb496idoDvu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:56:24 GBp 173 784.00 XLON xb496ido1GI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:56:24 GBp 145 783.50 XLON xb496ido1GV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 12:56:24 GBp 213 784.00 XLON xb496ido1JX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:01:32 GBp 173 786.00 XLON xb496ido3YO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:10:07 GBp 121 787.50 XLON xb496ido6ao BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:10:09 GBp 105 787.50 XLON xb496ido6bC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:11:00 GBp 80 787.50 XLON xb496idoPFUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:11:00 GBp 93 787.50 XLON xb496idoPFz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:12:40 GBp 284 787.00 XLON xb496idoONx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:12:40 GBp 407 787.50 XLON xb496idoONz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:18:01 GBp 279 787.00 XLON xb496idoTVw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:26:13 GBp 407 786.50 XLON xb496idoG9t BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:32:44 GBp 550 787.50 XLON xb496idoKhh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:32:44 GBp 48 788.00 XLON xb496idoKhf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:32:44 GBp 172 787.00 XLON xb496idoKho BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:32:44 GBp 248 787.50 XLON xb496idoKhq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:32:44 GBp 236 788.00 XLON xb496idoKhH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:49:16 GBp 831 788.50 XLON xb496idoXir BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:49:16 GBp 83 788.50 XLON xb496idoXit BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:50:14 GBp 285 787.50 XLON xb496idoWwH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:53:56 GBp 317 788.00 XLON xb496idoYlX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:54:57 GBp 36 788.00 XLON xb496idob69 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:54:58 GBp 252 788.00 XLON xb496idob6q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 13:59:22 GBp 304 787.50 XLON xb496idocUU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:00:20 GBp 173 787.00 XLON xb496idocxZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:07:29 GBp 356 787.00 XLON xb496idozNZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:07:48 GBp 87 787.00 XLON xb496idoz6H BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:15:55 GBp 241 787.00 XLON xb496idomCC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:15:55 GBp 40 787.00 XLON xb496idomCE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:20:26 GBp 314 787.00 XLON xb496idorTe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:20:33 GBp 489 786.50 XLON xb496idor8s BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:20:50 GBp 222 786.00 XLON xb496idor7O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:21:10 GBp 165 786.00 XLON xb496idorsU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:30:00 GBp 18 786.00 XLON xb496idnBt7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:30:00 GBp 53 786.00 XLON xb496idnBt9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:30:00 GBp 13 786.00 XLON xb496idnBtB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:30:00 GBp 168 786.00 XLON xb496idnBtH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:30:29 GBp 514 785.00 XLON xb496idnALw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:32:38 GBp 453 785.00 XLON xb496idnCeU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:33:00 GBp 241 784.50 XLON xb496idnFMc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:33:28 GBp 40 784.50 XLON xb496idnF@k BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:33:28 GBp 133 784.50 XLON xb496idnF@m BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:33:43 GBp 130 784.50 XLON xb496idnFiw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:40:28 GBp 192 785.00 XLON xb496idn4JG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:40:28 GBp 241 785.00 XLON xb496idn4JI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:43:16 GBp 270 785.00 XLON xb496idn6@b BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:45:08 GBp 427 785.00 XLON xb496idnOPh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:46:31 GBp 218 784.00 XLON xb496idnRBL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:46:31 GBp 453 784.00 XLON xb496idnRAa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:52:50 GBp 126 784.50 XLON xb496idnHva BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:52:50 GBp 205 784.50 XLON xb496idnHvY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:55:12 GBp 568 784.00 XLON xb496idnJUSDv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:55:20 GBp 63 784.00 XLON xb496idnJr7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:55:20 GBp 110 784.00 XLON xb496idnJr9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:55:22 GBp 15 783.50 XLON xb496idnJgW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 14:55:22 GBp 179 783.50 XLON xb496idnJgY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:00:02 GBp 173 783.00 XLON xb496idnMNZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:00:02 GBp 414 783.00 XLON xb496idnMNk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:03:48 GBp 140 786.50 XLON xb496idnhXz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:04:44 GBp 158 786.50 XLON xb496idngiS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:05:40 GBp 140 786.50 XLON xb496idnjqi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:06:36 GBp 28 786.50 XLON xb496idniu0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:06:36 GBp 54 786.50 XLON xb496idnius BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:06:36 GBp 48 786.50 XLON xb496idniuu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:06:36 GBp 31 786.50 XLON xb496idniuy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:07:32 GBp 133 786.50 XLON xb496idnlqG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:08:28 GBp 158 787.00 XLON xb496idnXV1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:10:20 GBp 174 787.00 XLON xb496idnZSe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:10:20 GBp 115 787.00 XLON xb496idnZSg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:10:20 GBp 30 787.00 XLON xb496idnZSk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:10:20 GBp 40 787.00 XLON xb496idnZSo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:10:20 GBp 188 787.00 XLON xb496idnZSq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:13:46 GBp 200 785.00 XLON xb496idna7P BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:13:46 GBp 243 785.50 XLON xb496idna6f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:13:46 GBp 555 786.00 XLON xb496idna6q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:18:14 GBp 337 785.00 XLON xb496idnuh9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:18:56 GBp 200 784.50 XLON xb496idnxEj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:20:30 GBp 245 784.50 XLON xb496idnwWL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:21:32 GBp 173 784.50 XLON xb496idnzgv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:22:28 GBp 166 784.50 XLON xb496idnyvj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:29:31 GBp 169 784.50 XLON xb496idnrEq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:30:52 GBp 72 785.00 XLON xb496idnq5m

BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:30:52 GBp 76 785.00 XLON xb496idnq5o BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:30:52 GBp 59 785.00 XLON xb496idnq5q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:30:52 GBp 116 785.00 XLON xb496idnq5u BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:34:07 GBp 169 786.50 XLON xb496idm9ir BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:34:07 GBp 417 786.50 XLON xb496idm9it BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:37:24 GBp 316 786.50 XLON xb496idmAXH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:37:31 GBp 34 786.00 XLON xb496idmDQD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:37:31 GBp 94 786.00 XLON xb496idmDQF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:37:31 GBp 161 786.00 XLON xb496idmDQH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:37:31 GBp 111 786.00 XLON xb496idmDQJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:37:59 GBp 301 786.00 XLON xb496idmD1q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:44:52 GBp 89 787.50 XLON xb496idm3aq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:44:52 GBp 214 787.50 XLON xb496idm3as BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:45:05 GBp 283 786.00 XLON xb496idm2LO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:45:05 GBp 518 786.50 XLON xb496idm2LQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:48:23 GBp 271 785.50 XLON xb496idm740 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:55:41 GBp 261 785.00 XLON xb496idmS8U BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:55:41 GBp 237 785.00 XLON xb496idmSBW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:57:13 GBp 311 785.00 XLON xb496idmVwP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:59:34 GBp 149 785.00 XLON xb496idmHox BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 23-Jan-2023 15:59:34 GBp 40 785.00 XLON xb496idmHoz

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

ISIN: GB00B0N8QD54 Category Code: POS TIDM: BVIC Sequence No.: 217760 EQS News ID: 1541701 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

