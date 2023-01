NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 5,10 auf 4,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanischen Banken Santander und BBVA sollten im Schlussquartal 2022 trotz der gestiegenen Kosten und einer Normalisierung der Risikokosten ihre Profitabilität verbessert haben, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Anfang Februar anstehenden Zahlen. Gründe seien steigende Nettozinsmargen sowie höhere Kreditvolumina. Beide Institute seien auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen. Zum neuen Santander-Kursziel verwies Hallam auf seine aktualisierten Schätzungen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2023 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113900J37

