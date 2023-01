Am Dienstag taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex knapp 30 Minuten Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15.133 Punkte. Vor einer Woche hatte der DAX mit 15.269 Punkten einen Höchststand seit Februar 2022 erreicht. Nach diesem starken Lauf ist er nun auf Richtungssuche. In den USA ging die Erholung nach dem jüngsten Rückschlag am Vorabend weiter. Dabei preschten Technologiewerte in den Nasdaq-Indizes voran auf neue Jahreshochs. Sie hatten allerdings auch einen besonders schwachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...