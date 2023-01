Andritz ist eine strategische Partnerschaft mit MISC eingegangen, um Anlagen zur Dekarbonisierung für die maritime Industrie zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit MISC, einem weltweit führenden Anbieter von energiebezogenen maritimen Lösungen und Dienstleistungen, wird sich auf die Entwicklung und Förderung von Teilen und Ausrüstungen für die Kohlendioxid-Abtrennung sowie auf das Engineering, die Beschaffung, den Bau und die Inbetriebnahme von Kohlendioxid-Abtrennsystemen für Anwendungen auf See und an Land konzentrieren. "Die Zusammenarbeit mit Andritz ist ein Zeichen für die Bemühungen von MISC, Lösungen zur CO2-Abscheidung für die maritime Industrie bereitzustellen. Wir sind beide weltweit führend in unseren jeweiligen ...

