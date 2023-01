Amazon hat einen Tiktok-Konkurrenten vorgestellt, um das Thema Social Shopping voranzutreiben. Im Vorfeld des Launchs hat der Konzern Influencer:innen bezahlt, Inhalte für die Plattform zu erstellen. Amazon hat kürzlich eine Lösung vorgestellt, die offenbar mit Tiktok konkurrieren soll, um das Social-Shopping-Thema voranzutreiben. Inspire, so der Name der neuen Funktion, wird dabei in den USA zunächst mithilfe von Influencer:innen gepusht, die für das Posten kurzer vertikaler Videos bezahlt werden sollen, wie die US-Version von Business Insider berichtet. Die Bezahlung (250 Dollar für jedes bis zu 30-sekündige vertikale Video) erfolgt aus einem Mix aus Bargeld und ...

