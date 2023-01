DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK-Konsumklima steigt zum vierten Mal in Folge

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich zu Jahresbeginn insbesondere aufgrund der sinkenden Preise für Energie verbessert. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Februar einen Anstieg ihres Indikators auf minus 33,9 Zähler von revidiert minus 37,6 (zunächst: minus 37,8) im Vormonat. Damit verbesserte sich das Konsumklima zum vierten Mal in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Steigerung auf minus 33,0 Punkte erwartet.

Lagarde: Die EZB wird Zinsen deutlich und stetig erhöhen

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde ihre Zinsen weiter "deutlich und stetig" erhöhen. Lagarde sagte beim Jahresempfang der Deutschen Börse laut veröffentlichtem Redetext: "In weniger als einem halben Jahr haben wir die EZB-Zinssätze um 250 Basispunkte angehoben, die schnellste Erhöhung in unserer Geschichte. Und wir haben deutlich gemacht, dass die EZB-Zinsen noch deutlich und stetig steigen müssen, um ein ausreichend restriktives Niveau zu erreichen, und dass sie so lange wie nötig auf diesem Niveau bleiben müssen."

Pistorius: Entscheidung über Kampfpanzer fällt im Kanzleramt

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist der Frage ausgewichen, ob Deutschland Kampfpanzer in die Ukraine liefern wird. "Diese Antwort kann ich nicht geben", sagte Pistorius auf eine entsprechende Frage im ZDF-Morgenmagazin. "Diese Entscheidung fällt im Kanzleramt", hob er hervor. Pistorius verteidigte die Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). "Er hat nie gesagt, dass er nie bereit sein wird, seine Zustimmung zu erteilen. Es geht darum, das abgestimmt zu tun", sagte Pistorius. I

Stoltenberg weist Erdogans Blockade-Drohung gegen Schwedens Nato-Beitritt zurück

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Drohung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zurückgewiesen, wegen der Koran-Verbrennung in Stockholm Schwedens Nato-Beitritt zu blockieren. Die Meinungsfreiheit sei "in Schweden und in allen anderen Nato-Ländern" ein hohes Gut und derartige Proteste "nicht automatisch illegal", sagte Stoltenberg. Die USA vermuteten derweil in der Tat des rechtsextremen schwedischen Politikers Rasmus Paludan einen möglichen Sabotageakt gegen die Nato-Einheit.

Babis verärgert mit Nato-Äußerung baltische Länder und Polen

Mit scharfer Kritik haben Polen und die baltischen Länder auf die Äußerung des tschechischen Präsidentschaftskandidaten Andrej Babis reagiert, er wolle diesen vier Nato-Ländern im Falle eines Angriffs keinen militärischen Beistand leisten. In einer Debatte im tschechischen Fernsehen hatte der populistische Milliardär auf die Frage, ob er bei einem Angriff auf Polen, Lettland, Litauen oder Estland im Rahmen der kollektiven Antwort der Nato Truppen schicken würde, mit einem "Nein, sicher nicht" geantwortet.

Serbiens Präsident sieht sich im Kosovo-Streit vor Ultimatum des Westens gestellt

Im Streit um die Zukunft des Kosovo sieht sich Serbiens Präsident Aleksandar Vucic vom Westen vor ein Ultimatum gestellt. Dies sagte der Staatschef in einer vom Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Ihm sei signalisiert worden, dass Serbien entweder seine Beziehungen zum Kosovo normalisiere oder sein Land mit Maßnahmen konfrontiert werden könnte, die "großen Schaden" anrichten würden.

Ex-FBI-Agent wegen Arbeit für Oligarchen Deripaska festgenommen

Ein früherer ranghoher Mitarbeiter der US-Bundespolizei FBI ist wegen mutmaßlicher Arbeit für den russischen Oligarchen Oleg Deripaska festgenommen und angeklagt worden. Der 54-jährige Charles McGonigal soll im Gegenzug für verdeckte Zahlungen Untersuchungen zu einem Rivalen Deripaskas angestellt haben, wie das US-Justizministerium mitteilte.

Yellen drängt China zu Schuldenerlass für Sambia

US-Finanzministerin Janet Yellen hat an China appelliert, Sambia die Schulden zu erlassen. Das Land bemüht sich seit zwei Jahren darum, einen Haufen von Fremdwährungskrediten und -anleihen in Höhe von insgesamt 17,49 Milliarden US-Dollar zu restrukturieren und ist damit zu einem abschreckenden Beispiel für andere Entwicklungsländer geworden.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Jan 103 (Jan: 102)

Frankreich/Geschäftsklima Dez PROGNOSE: 102

Schweiz Dez Handelsbilanz Überschuss 2,756 Mrd CHF

Schweiz Dez Exporte 22,396 Mrd CHF

Schweiz Dez Importe 19,640 Mrd CHF

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.