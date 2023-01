Baierbrunn (ots) -Die Großeltern sind in vielen Familien eine wichtige Stütze für junge Eltern. Doch welche Alternativen gibt es, wenn diese zu weit weg wohnen oder aus anderen Gründen nicht einspringen können, wenn die Kita zu hat, das Kind krank ist oder Überstunden im Büro anstehen? Die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Baby und Familie" gibt Tipps, wie Eltern dennoch ein Netzwerk an Unterstützung aufbauen:- Familienzentren: Die staatlich geförderten Familienzentren, Mehrgenerationenhäuser und Nachbarschaftsheime bieten eine Plattform für den Aufbau eines Netzwerks, schaffen eine Gemeinschaft und sorgen für Austausch untereinander. Auch generationsübergreifende Angebote stehen im Fokus.- Wunschgroßeltern-Projekte: Für Leihgroßeltern- Projekte werden Familien mit Senioren zusammengebracht, die häufig selbst keine Enkel haben. Dabei könnten enge Beziehungen wachsen. Die Projekte werden oft von Mehrgenerationenhäusern, Familienzentren und karitativen Einrichtungen organisiert.- Mütter- und Elternteams: Zwei oder mehr Mütter beziehungsweise Elternpaare treffen sich regelmäßig und wechseln sich mit der Kinderbetreuung ab. Gründen lässt sich ein solches Team mit Eltern aus dem Bekanntenkreis oder mithilfe der sozialen Medien, etwa in Gruppen auf Facebook.- Unterstützung aus der Ferne: Für die Kinder könnten Oma und Opa trotz Entfernung wichtige Bezugspersonen sein - nicht zuletzt dank Digitalisierung und Video-Anrufen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 1/2023 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele relevante Gesundheits-News gibt es zudem unter www.baby-und-familie.de (https://www.apotheken-umschau.de/hefte/baby-und-familie/) sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/babyundfamilie.de/) und Instagram (https://www.instagram.com/babyundfamilie/)Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5423889