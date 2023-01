Toronto, 24. Januar 2023 /IRW-Press/ - Cybeats Technologies Corp. ("Cybeats" oder das "Unternehmen") (CSE: CYBT) freut sich, die Unterzeichnung einer dreijährigen Softwarelizenzvereinbarung für Cybeats SBOM Studio1 mit einem weltweit führenden Unternehmen für Gebäudetechnik und Industrieautomation bekannt zu geben, dessen Software Bill of Materials (SBOM) verwaltet und dessen Sicherheit in der Software-Lieferkette verbessert werden soll.

Die mehrjährige Vereinbarung sieht vor, dass SBOM Studio von einem der weltweit führenden Anbieter von Gebäudetechnik, Software und Dienstleistungen für Krankenhäuser, Schulen, Rechenzentren, Flughäfen, Stadien und die Fertigungsindustrie weltweit eingesetzt wird. Dies ist die bisher größte kommerzielle Vereinbarung für Cybeats und übertrifft den bisher größten Vertrag des Unternehmens2. Es handelt sich um die dritte große Vereinbarung mit einem weltweit führenden Unternehmen der Industrietechnologie, die mehrere Milliarden Dollar einbringt und das Unternehmen für ein kontinuierliches Wachstum in diesem großen Industriebereich positioniert.

"SBOM Studio beweist weiterhin seinen unmittelbaren Wert und seine branchenführenden Fähigkeiten in mehreren kritischen Infrastrukturbereichen, was sich in kommerziellem Erfolg niederschlägt", sagte der CEO von Cybeats, Yoav Raiter. "Die Industrietechnik gehört zu den anfälligsten Zielen für Angriffe auf die Software-Lieferkette, und die Tatsache, dass sich mehrere Fortune-500-Branchenführer für SBOM Studio entschieden haben, bestätigt uns, dass wir das Wachstum in diesem Sektor und darüber hinaus schnell steigern können."

"SBOM Management ist für die Sicherung unternehmenskritischer Systeme und die Integrität von Software-Lieferketten unerlässlich. Mit dieser Vereinbarung hat SBOM Studio seinen Wert und seine Fähigkeiten im ICS- und BMS-Sektor weiter gefestigt, wo die Transparenz in der Software-Lieferkette sowohl für SBOM-Hersteller als auch für Verbraucher von entscheidender Bedeutung ist", erklärte der CTO von Cybeats, Dmitry Raidman. "Die Plattform von Cybeats bietet unseren Kunden die nötige Skalierbarkeit und Genauigkeit, um Sicherheitslücken und potenzielle Sicherheitsrisiken in den von ihren Systemen genutzten Software-Abhängigkeiten zu erkennen, und hilft ihnen, die kommenden Vorschriften einzuhalten und den Branchenstandards voraus zu sein."

Die Vereinbarung wurde am 17. Januar 2023 geschlossen, umfasst einen sechsstelligen Betrag an jährlich wiederkehrenden Einnahmen und kommt nur wenige Tage, nachdem Cybeats mit der Ankündigung eines Vertrags mit einem der Top-3-Unternehmen für medizinische Geräte und Diagnostik in den Gesundheitssektor eingestiegen ist3. Der neue Kunde bietet eines der weltweit größten Portfolios an Gebäudetechnik und Dienstleistungen wie Brandschutz, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen [HLK], Gebäudeautomation und Industriesteuerung.

"Wir freuen uns sehr, dass wir diesen großen Kunden unter Vertrag nehmen und einen weiteren prominenten Branchenführer dieser Größe und dieses Kalibers zu unserem Kundenstamm hinzufügen konnten, was unsere Position im Gebäude- und Infrastruktursektor entscheidend stärkt", so der CRO von Cybeats, Bob Lyle. "Führende Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, von der Industrietechnik über das Gesundheitswesen bis hin zur Automobil- und Werbetechnik, haben SBOM Studio bereits ihre Anerkennung ausgesprochen, und wir gehen davon aus, dass wir mit zunehmender Bekanntheit von Cybeats auch weiterhin auf dem Markt gefragt sein werden."

Kommende Veranstaltungen

Nehmen Sie am 30. und 31. Januar am CISO Forum Canada in Toronto, Ontario, teil, wo Cybeats eine Podiumsdiskussion zum Thema Software Supply Chain Security mit führenden Vertretern von CN Rail, Craft Ventures und SAP leitet:

https://www.siberx.org/event/ciso-forum-canada-2023/

Besuchen Sie uns vom 27. Februar bis 2. März 2023 auf der MWC Barcelona4 in der Fira Gran Via in Barcelona, der weltweit einflussreichsten Messe für die Konnektivitäts- und Security-Branche:

https://www.mwcbarcelona.com/

Wir laden Sie ein, uns auf der S4x23 in Miami vom 13. bis 16. Februar zu besuchen! Lernen Sie neue Ideen kennen und finden Sie innovative Wege, diese neuen Ideen zu nutzen, um sichere und robuste industrielle Kontrollsysteme5 einzusetzen:

https://s4xevents.com/

Über SBOM Studio

SBOM Studio von Cybeats ermöglicht es Unternehmen, ihre Software-Stücklisten (Software Bill of Materials - SBOMs) über eine einzige Schnittstelle effizient zu verwalten, zu verteilen und anzuzeigen. Auf diese Weise können Unternehmen Sicherheitslücken leicht identifizieren und beheben, die Kosten für Schutzmaßnahmen senken und die Compliance verbessern. SBOM Studio wurde speziell zur Unterstützung von Softwareherstellern und -nutzern entwickelt, die Open-Source- und Drittanbieter-Softwarekomponenten verwenden und zu transparenteren Methoden bei der Softwareentwicklung übergehen wollen. Das Tool ist mit verschiedenen Softwarewerkzeugen zur Erstellung von SBOMs kompatibel und kann importierte SBOMs validieren und korrigieren, um deren Genauigkeit zu verbessern.

Über Cybeats

Cybeats ist ein Cybersecurity-Unternehmen, das SBOM-Management- und Software-Supply-Chain-Intelligence-Technologien anbietet, die Unternehmen beim Risikomanagement, bei der Einhaltung von Compliance-Anforderungen und bei der Sicherung ihrer Software von der Beschaffung über die Entwicklung bis zum Betrieb unterstützen. Unsere Plattform verschafft den Kunden einen umfassenden Einblick und Transparenz in ihre Software-Lieferkette und ermöglicht es ihnen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Cybeats. Software Made Certain. Website: https://cybeats.com

Kontakt

James Van Staveren

Corporate Development

Tel: 1-888-713-SBOM (7266)

E-Mail: ir@cybeats.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Unterlagen zum Unternehmen sind auf sedar.com verfügbar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

https://www.cybeats.com/sbom-studio https://www.cybeats.com/news/cybeats-signs-its-largest-commercial-agreement-to-date-through-new-multi-year-contract-with-leading-global-provider-of-energy-management-and-automation-solutions https://www.cybeats.com/news/cybeats-signs-commercial-agreement-with-a-top-3-global-medical-device-and-diagnostics-company https://www.mwcbarcelona.com/ https://s4xevents.com/

