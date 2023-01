München (ots) -Mit 12,3 % beim Gesamtpublikum erreicht die aktuell zu Ende gegangene Staffel den besten Marktanteil seit mehr als zehn Jahren.Da ist der homosexuelle Mann, der sich zum Beweis seiner Treue einen Peniskäfig anlegt. Der Juwelendieb und Parkour-Artist, der in atemberaubenden Stunts Häuserschluchten überwindet. Da sind Schüler, die sich mobben und familiäre Konflikte, die vom Schwel- zum Flächenbrand auflodern. Es ist die Bandbreite des Lebens, die das "Großstadtrevier" aufgreift und dabei viele Genres von Drama bis Comedy vereint. Im Dezember 2021 feierte die ARD-Serie vom Hamburger Kiez ihr 35-jähriges Jubiläum und löste damit die "Lindenstraße" als am längsten laufende Vorabendserie ab.Die 35. Staffel, die am vergangenen Montagabend mit der letzten Folge zu Ende ging, erzielte mit 12,3 % Marktanteil beim Gesamtpublikum und durchschnittlich 2,727 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer einen neuen Marktanteils-Bestwert einer "Großstadtrevier"-Staffel seit mehr als zehn Jahren."Wir erzählen im 'Großstadtrevier" moderne und relevante Geschichten und treffen damit offensichtlich den Geschmack des Publikums. Darüber freuen wir uns sehr und gratulieren dem gesamten Team, das mit Sinha Melina Gierke ein großartiges Mitglied hinzugewonnen hat!" sagt Diana Schulte-Kellinghaus, Executive Producerin der Serie beim NDR.Sinha Melina Gierke spielt als Bente Hinrichs die neue Streifenpolizistin im Team mit Lukas Petersen (Patrick Abozen). Eine der ersten Folgen mit ihr (485 "Mein großer Freund Fred") erreichte am 16. Januar mit 14,6 % (3,372 Mio.) beim Gesamtpublikum den höchsten Marktanteil der Staffel.Die 36. Staffel "Großstadtrevier" ist bereits abgedreht und wird voraussichtlich ab Herbst 2023 ausgestrahlt. Im kommenden Frühjahr sollen die Dreharbeiten für die 37. Staffel beginnen, zu der dann auch die 500. Folge "Großstadtrevier" gehören wird."Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion (Produzentin: Kerstin Ramcke, Ausführende Produzentin: Dr. Claudia Thieme) im Auftrag der ARD Media und der ARD für Das Erste. Die Redaktion hat Franziska Dillberger, Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (beide NDR).Im Internet unter www.DasErste.de/revierPressefotos bei www.ard-foto.dePressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deSandra Lindenberger, fp frontpage communicationsTel.: 0171/211 17 11, E-Mail: slindenberger@frontpagecom.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5423916