Die Bilanzsaison in den USA ist in vollem Gang, in Deutschland warten erst in den kommenden Tagen die Konzerne mit ihren Zahlen auf. Die Commerzbank ist am 16. Februar an der Reihe. Die Erwartungen nach Ablauf der Halbzeit bei der Sanierung sind hoch. Vor Zahlen hat Goldman Sachs das Kursziel erhöht.Der Konsens rechnet damit, dass das Finanzinstitut im Gesamtjahr 2022 rund 1,3 Milliarden Euro eingefahren hat. Das wäre deutlich mehr als das vom Vorstand gesetzte Ziel von mindestens einer Milliarde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...