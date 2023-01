Die Nachfrage bei Tesla schwächelt und der Elektroautopionier muss seine Preise senken. Das bringt die gesamte Autobranche unter Druck (DER AKTIONÄR berichtete). In Mitleidenschaft gezogen wurde auch die Volkswagen-Aktie. In einer am gestrigen Montag veröffentlichten Branchenstudie warnte nun die UBS.UBS-Analyst Patrick Hummel bezeichnet den Preiskampf in der europäischen und US-amerikanischen Autoindustrie, nachdem Tesla die Preise gesenkt hatte, als Sturm für Hersteller. Zulieferer seien dagegen ...

