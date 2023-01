Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Samstag, 18. Februar 2023, 12.00 Uhreinfach MenschKerstin und Markus: Wir lieben die närrische ZeitFilm von Julian SchröderKerstin und Markus Schäfer leben mit Multipler Sklerose. Als leidenschaftliche Karnevalisten erfüllen sie sich 2023 einen Lebenstraum: Sie sind das Karnevalsprinzenpaar von Krefeld-Oppum.An ihre Inthronisierung sind 70 Auftritte vor der Narrenschar geknüpft. Für das Ehepaar eine gewaltige Herausforderung. Denn die vielen Auftritte fordern enorm viel Energie. Doch kneifen gilt nicht. Zu lange haben die beiden auf diesen Moment gewartet.Ein straffes Programm: auf der Bühne singen, Orden verleihen, den Verein repräsentieren und allgemein gut drauf sein. Dabei erfahren sie viel Unterstützung von anderen Mitgliedern. Allein sechs "Gartenzwerge" stehen bereit, um Markus, der sich mit dem Rollstuhl fortbewegt, auf die Bühne zu tragen. Und die Minister des Prinzenpaares kleiden ihre symbolischen Oberhäupter vor der Veranstaltung ein.Diese Folge "einfach Mensch" ist bereits am Vortag der Ausstrahlung ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Weitere Informationen sind zu finden unter http://www.einfachmensch.zdf.de.Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch".Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5423992