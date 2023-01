DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Rheinmetall fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichten Aufschlägen sind Europas Börsen in den Handel am Dienstag gestartet. Die bereits veröffentlichten Einkaufsmanager-Indizes (PMI) senden laut Händlern gemischte Signale aus. So hat der Industrie-PMI in Deutschland enttäuscht und zeigt sich mit 47,0 weiter schwach, während er in Frankreich mit 50,8 deutlich positiv überrascht. Ähnlich gegenläufig ist der Service-Bereich. "Handlungsempfehlungen in Richtung Konjunkturerwartung kann man daraus nicht ableiten", kommentiert ein Händler.

Keine neuen geldpolitischen Impulse von der EZB

Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 15.112 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 4.158 Zähler nach oben. Die bereits veröffentlichten Daten aus Japan zeigen keine klaren Tendenzen: Dort stagnierte die Aktivität der Industrie im Kontraktionsbereich, während sie sich beim Service sogar im Wachstumsbereich beschleunigte.

Von der Zinsfront gibt es indes keine Neuigkeiten. Eine mit Spannung erwartete Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde am Vorabend bestätigte nur ihre bisherigen Aussagen, die als eher falkenhaft gelten. Lagarde bekräftigte, dass die EZB-Zinsen noch deutlich und stetig steigen müssen und drückte ihre Sorge aus, dass sich die Inflation strukturell festsetzen könne.

Mit Interesse blicken Händler am Dienstag auf die endgültigen Zahlen von Logitech aus der Schweiz. Sie seien wie erwartet schlecht, würden sich damit aber nur mit dem erst kürzlich gesenkten Jahresausblick decken. "Sollte der Markt auf die Daten von heute nicht mehr negativ reagieren, wäre dies ein gutes Zeichen, dass viel Negatives eingepreist ist", sagt ein Händler. Für die Logitech-Aktie geht es im frühen Geschäft um 0,6 Prozent nach oben.

Rheinmetall-Chef schließt Fusion der deutschen und französischen Panzerbauer nicht aus

Aussagen von Rheinmetall-Chef Armin Papperger könnte Konsolidierungsfantasie im Rüstungssektor auslösen. Dieser schließt einen Zusammenschluss der deutschen und französischen Panzerbauer nicht aus. Er spricht sich für eine deutsch-französische Kooperation beim Bau neuer Kampfpanzer aus, auch eine Verschmelzung der deutschen und französischen Hersteller nach dem Vorbild des Flugzeugbauers Airbus halte er für denkbar. Für Rheinmetall geht es 1,6 Prozent nach oben. Stützend wirken auch Aussagen zur zukünftigen Umsatzentwicklung.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.158,36 +0,2% 7,54 +9,6% Stoxx-50 3.875,94 -0,1% -5,35 +6,1% DAX 15.117,32 +0,1% 14,37 +8,6% MDAX 28.821,54 +0,4% 128,85 +14,8% TecDAX 3.204,10 +0,2% 5,57 +9,7% SDAX 13.333,36 +0,3% 41,05 +11,8% FTSE 7.746,09 -0,5% -38,58 +4,5% CAC 7.054,79 +0,3% 22,77 +9,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,18 -0,02 -0,39 US-Zehnjahresrendite 3,50 -0,02 -0,39 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:12 Uhr Mo, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0885 +0,1% 1,0885 1,0867 +1,7% EUR/JPY 141,44 -0,4% 141,67 141,92 +0,8% EUR/CHF 1,0003 -0,2% 1,0029 1,0024 +1,1% EUR/GBP 0,8775 -0,1% 0,8788 0,8782 -0,8% USD/JPY 130,10 -0,4% 130,10 130,57 -0,8% GBP/USD 1,2392 +0,1% 1,2390 1,2374 +2,5% USD/CNH (Offshore) 6,7781 +0,0% 6,7781 6,7760 -2,2% Bitcoin BTC/USD 23.125,50 +1,0% 23.125,50 22.887,17 +39,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,70 81,62 +0,1% +0,08 +1,6% Brent/ICE 88,16 88,19 -0,0% -0,03 +2,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 60,00 66,00 -9,1% -6,00 -15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.937,96 1.928,48 +0,5% +9,49 +6,3% Silber (Spot) 23,61 23,48 +0,6% +0,13 -1,5% Platin (Spot) 1.056,05 1.052,00 +0,4% +4,05 -1,1% Kupfer-Future 4,26 4,26 +0,2% +0,01 +11,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

