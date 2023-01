Die Schweizer Großbank UBS hat zu Beginn der Handelswoche die Automobil-Branche unter die Lupe genommen. Analyst Patrick Hummel und sein Team sehen dabei weiteres Potenzial für die Aktie der Porsche AG.Das Kursziel für die Porsche AG hat Analyst Patrick Hummel von 105 auf 115 Euro angehoben. Den sich nach Preissenkungen bei Tesla bahnbrechenden Preiskampf in der europäischen und US-amerikanischen Autoindustrie sieht Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie als "Sturm" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...