Die Lufthansa versucht derzeit, sich in den verschiedenen Geschäftsbereichen besser aufzustellen. Neben der angestrebten ITA-Übernahme zur Stärkung des Italien-Geschäfts rückt nun die Tochter Lufthansa-Technik (LHT) in den Fokus. Diese soll laut Medienberichten zu einem führenden Spezialisten für die Flugzeugwartung ausgebaut werden.Die jüngsten Entwicklungen gehen genau in diese Richtung. Die IT-Beratungsfirma Lufthansa Industry Solutions, die bisher selbst eine Lufthansa-Tochter gewesen ist, soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...