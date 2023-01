Apples erstes Mixed-Reality-Headset für AR- und VR-Inhalte ist nicht mehr fern: Nun sind viele Details über die neue Produktkategorie durchgesickert: Unter anderem soll das Betriebssystem eine 3D-Version von iOS werden. Seit nunmehr sieben Jahren soll Apple an seiner ersten neuen Produktkategorie nach der Apple Watch werkeln und sie nun bald der Weltöffentlichkeit vorstellen. Im Vorhinein verrät Bloomberg-Reporter Mark Gurman mit seinen immer wieder überraschend tiefen Einblicken in den Apple-Kosmos, wie das MR-Headset funktionieren und was es unter der Haube haben ...

