In den Vorstandsetagen exportstarker deutscher Unternehmen hat sich die Alarmstimmung etwas gelegt. So jedenfalls unser Eindruck beim Austausch mit Teilnehmern des WEF in Davos.Joe Bidens Inflation Reduction Act, kurz IRA, mit einem Gesamtaufkommen von 739 Mrd. Dollar könnte den Wettbewerb zugunsten heimischer Unternehmen drastisch verzerren, hatte es zunächst geheißen. In der Tat entfällt ein großer Teil der gigantischen Summe (369 Mrd.) auf die Förderung heimischer Industrien, insbesondere deren Transformation zu mehr Klimaneutralität. Genau hier setzte aber zwischenzeitlich das sogar ziemlich arbeitgebernahe IW Institut der deutschen Wirtschaft in Köln an und stellt in einer seither oft herumgereichten Studie fest, dass deutsche Unternehmen vom IRA sogar profitieren. Die staatliche Förderung in den USA würde einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...