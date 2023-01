München (ots) -Prof. Dr. Dr. Florian Probst, Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie plastische Operationen hat eine Praxis für Zahngesundheit, Kieferchirurgie und Ästhetik eröffnet. Er ist Experte für Implantologie, regenerative Medizin, MRT-basierte Verfahren und ästhetische Gesichtschirurgie. Dank der Nutzung strahlenfreier, präziser MRT-Verfahren erwartet die Patienten bei MKG Probst Diagnostik, Behandlung und Verlaufskontrolle auf höchstem Niveau in Einklang mit dem neuesten Stand der Technik.MKG Probst setzt auf besonders schonende Methoden der Kieferchirurgie und Gesichtschirurgie. Das Leistungsspektrum umfasst Implantologie und Knochenaufbau, Prävention und Regeneration der Mund- und Zahngesundheit sowie Weisheitszahn-OPs, wobei der vollständige Behandlungsablauf mittels moderner Methoden auch dank dentaler MRT-Technik strahlenfrei computergestützt durchgeführt werden kann. Im Gegensatz zum Digitalen Volumentomogramm (DVT), welches auf Röntgentechnologie basiert, arbeitet die MRT (Magnetresonanztomographie) ganz ohne Röntgenstrahlen und erlaubt außerdem eine dreidimensionale Schnittbilddiagnostik, sodass vulnerable Strukturen der Zahn-, Mund- und Kieferregion bis ins Detail abgebildet werden können. Erkrankungen der Zähne, des Zahnhalteapparates und des Kieferknochens sowie Zahnfleischentzündungen können mittels dentaler MRT zudem früher erkannt werden.Im Bereich der Haut- und Gesichtschirurgie bietet die Praxis von Prof. Dr. Dr. Probst das Entfernen medizinisch auffälliger Hautveränderungen, Muttermale und Hauttumoren, die Korrektur unschöner Narben sowie ästhetische Eingriffe. In seiner Funktion als doppelt approbierter Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie mit der Zusatzqualifikation plastische Operationen besitzt Prof. Dr. Dr. Probst insbesondere Qualifikation auf dem Feld der Gesichtschirurgie unter Anwendung innovativer und schonender Methoden.Die Praxis MKG Probst vereint modernste Technologie mit hoher fachlicher Kompetenz: Prof. Dr. Dr. Probst war zuletzt als Geschäftsführender Oberarzt an der Klinik für MKG-Chirurgie der LMU München tätig. Begleitend zu seiner Praxistätigkeit veröffentlicht er regelmäßig Fachbeiträge in nationalen sowie internationalen Publikationen und hält Vorträge auf medizinischen Kongressen.Interessierte Patienten finden die Praxis MKG Probst in der Sendlingerstraße 37 in München.Weitere Informationen unter www.mkg-probst.dePressekontakt:Kafka KommunikationSusanne Sothmannssothmann@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: MKG Probst, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167921/5424063