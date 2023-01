Weil die Lizenz mit Publisher Netease ausgelaufen ist, stellt Blizzard alle Spiel-Services in China ein. Unzählige WOW-Spieler:innen verlieren damit für immer ihre Accounts. 16 Jahre sind vergangen, seit die ersten Gamer:innen aus China die "World of Warcraft" erstmals betreten haben. Einige von ihnen, die seit dieser ersten Stunde dabei waren, verlieren jetzt alles, was sie seitdem in der virtuellen Welt aufgebaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...