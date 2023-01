Rede von Christine Lagarde: EZB behält wohl weiterhin den aktuellen Kurs bei

Werbung







Anfang Februar findet eine weitere Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) statt. Dort werden die Notenbanker über die Höhe der nächsten Zinsanhebung entscheiden. Nun gab EZB-Chefin Christine Lagarde in einer Rede erste Einblicke zum zukünftigen Kurs der EZB.



Am gestrigen Abend fand der Neujahrsempfang der Deutschen Börse statt. Als Rednerin war dort unter anderem EZB-Präsidentin Christine Lagarde geladen. In etwas über einer Woche (am 02. Februar 2023) findet die nächste EZB-Sitzung statt. In ihrer Rede verkündete die EZB-Chefin, dass die EZB den aktuellen Kurs beibehalten wolle, um das langfristige Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen.



Anders als Klaas Knot - keine genauen Wertangaben



Während jedoch EZB-Ratsmitglied Klaas Knot jüngst für die Sitzungen im Februar und März Erhöhungen von 50 Basispunkten (dies entspricht 0,5 Prozentpunkten) ankündigte, ließ Frau Lagarde eine genaue Schrittweite der Leitzinserhöhung offen. Sie wies lediglich auf die weiterhin zu hohe Inflationsrate im Euroraum hin.









Auswirkungen der gestiegenen Zinsen



Seit Juli 2022 hatte die EZB in mehreren Schritten den Leitzins enorm angehoben. Während vor einem Jahr noch keine bzw. sogar negative Zinsen vorlagen, beträgt der Leitzins in Europa nun bereits über 2 Prozent, in den USA sogar mehr als doppelt so viel. Diese gestiegenen Zinsen wirken sich auch auf die Konditionen von Derivaten aus, besonders auf die der Anlageprodukte. Eben diese sind auch Thema unseres morgigen Webinars. Wir werden gemeinsam mit Ihnen einen Blick auf die Eigenschaften verschiedener Anlageprodukte werfen und welche Einflüsse sich positiv (oder auch negativ) auf die Konditionen dieser Produkte auswirken. Das Webinar ist für sie kostenfrei und findet am Mittwoch, den 25.01.2023 um 18:30 Uhr statt. Schauen Sie doch einfach vorbei, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.









