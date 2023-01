Vaduz (ots) -



Bei sehr schönem Wetter konnte am 6. Januar 2023 in Malbun der erste Teil der sechstägigen J+S Ski Grundausbildung gestartet werden. Der zweite Teil konnte letztes Wochenende bei viel Neuschnee und motivierten Teilnehmern aus den liechtensteinischen Skiclubs und dem regionalen Ausland abgeschlossen werden.



Unter anderem wurden Grundtechniken des Skifahrens wie Pflugdrehen, Parallelschwung und Carving vermittelt, die Gestaltung einer altersgerechten Lektion umgesetzt sowie Themen wie die Sicherheit im Schnee behandelt. Die intensiven Ausbildungstage wurden mit einem Lehrauftritt und einer Theorieprüfung abgeschlossen. Ein herzlicher Dank ergeht an die beiden Kursleiter Cédric Wagner und Dario Schio für die kompetente Kursleitung und die lehrreichen Ausbildungstage.



Pressekontakt:



Stabsstelle für Sport

Jürgen Tömördy

T +423 263 63 31

Juergen.Toemoerdy@llv.li



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100901749

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de