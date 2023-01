Die intelligenten Planungslösungen von Board erfüllen in den Use Cases alle Anforderungen mit Exzellenz

Board, Anbieter der Intelligent Planning Platform, die Unternehmen unterstützt, smarter zu planen, fundierte Erkenntnisse zu gewinnen und bessere Ergebnisse zu erzielen, hat von Gartner eine Anerkennung im Gartner®-Report "Critical Capabilities for Financial Planning Software" bekommen.

Board gehört zu den drei Anbietern mit der besten Bewertung und erhielt die Höchstpunktzahl in der Use Case Kategorie "Effizienz ".

Gartner Critical Capabilities Research zeigt die Leistung der Anbieter in Use Cases in den Kategorien Effizienz, verbesserte operative Sichtbarkeit und Management sowie komplexes Geschäftsumfeld. Zusätzlich zu diesen Anerkennungen wurde Board kürzlich als Leader im Gartner® Magic Quadrant für Finanzplanungssoftware 2022 eingestuft.

"Wir freuen uns sehr, dass wir im Gartner Critical Capabilities Research für Finanzplanungssoftware in allen Use Cases eine hohe Punktzahl erreicht haben. Dies spiegelt unserer Meinung nach wider, wie Kunden die Leistungsfähigkeit intelligenter Planungslösungen nutzen können, um die unternehmensweite Planung, das Forecasting und die Budgetierung in der komplexen und sich schnell verändernden Geschäftsumgebung von heute zu transformieren", sagt Marco Limena, CEO von Board. "Diese neuesten Bewertungen der Critical Capabilities zeigen, wie erfolgreiche Unternehmen smarter planen können, um mit intelligenter, integrierter finanzieller und operativer Planung das Wachstum zu beschleunigen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Critical Capabilities Research von Gartner zeigt auf, wie "Finanzplanungssoftware sich weiterentwickelt, um die gestiegene Nachfrage nach agiler und kontinuierlicher unternehmensweiter Planung in einem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld zu unterstützen. CFOs können diese Studie zur Bewertung von Planungssoftwarelösungen nutzen, um eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Shortlist zu erstellen."*

"Diese Studie vergleicht die Produkte der einzelnen Anbieter anhand von drei Use Cases, die die primären Käufersegmente auf dem Markt für Finanzplanungslösungen darstellen. Zwei der Use Cases, nämlich Effizienz und verbesserte operative Sichtbarkeit und Management, stellen die häufigsten Geschäftsziele dar, die CFOs durch den Einsatz neuer Finanzplanungssoftware erreichen wollen. Der letzte Use Case, das komplexe Geschäftsumfeld, repräsentiert die typischen Bedürfnisse großer globaler Organisationen mit hoher Prozess- und Datenkomplexität.

Die Bewertungen für jede der kritischen Fähigkeiten basieren auf Bewertungen von Gartner-Analysten, Anbieterdemonstrationen, Antworten auf Anbieterfragebögen sowie Erkenntnissen aus Kundenanfragen und der Gartner® Peer Insights-Plattform."*

Klicken Sie hier, um ein kostenloses Exemplar der Studie "Critical Capabilities" zu erhalten und mehr über die Ergebnisse von Board in allen drei Use Case-Kategorien zu erfahren.

Gartner Disclaimer:

Gartner empfiehlt keine in seinen Publikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen. Gartner rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Research-Publikationen geben die Meinungen der Gartner-Research-Organisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschung ab einschließlich jeglicher Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung genannter Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen für einen bestimmten Zweck.

*Gartner, Critical Capabilities for Financial Planning Software, Regina Crowder, Farrah Watson, Matthew Mowrey, 19. Dezember 2022

Gartner ist ein eingetragenes Warenzeichen und Service Marke. Magic Quadrant und PEER INSIGHTS sind eingetragene Warenzeichen von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Board

Die Intelligent Planning Platform von Board liefert eine Lösung, die es über 2.000 Kunden weltweit ermöglicht, intelligenter zu planen. Dadurch können sie fundiertere Erkenntnisse gewinnen und bessere Ergebnisse erzielen. Damit unterstützt Board Unternehmen dabei, die richtigen Geschäftsentscheidungen zu treffen. Daten aus Strategie, Finanzwesen und Operations werden dank einer integrierten und intelligenten Planung zusammengeführt, sodass das Management volle Transparenz über die Unternehmens-Performance erlangt. Dank der Zusammenarbeit mit Board haben weltweit agierende Konzerne wie H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG und HSBC ihre Planungsprozesse digital transformiert.

Board International wurde 1994 gegründet und verfügt heute über 25 Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen wird von führenden Analysten und hochkarätigen Experten wie BARC, Gartner und IDC anerkannt.

www.board.com

