Aloricas Expansion unterstützt lokale Wirtschaften und EMEA-Kunden profitieren von mehrsprachigen Ressourcen und Skalierbarkeit, um steigender Nachfrage gerecht zu werden

Alorica Inc., ein führender Anbieter von "Customer Experience (CX)"-Lösungen der nächsten Generation, gab heute seine Expansionspläne für Afrika und Europa bekannt, genauer die Eröffnung von Niederlassungen in Kairo, Ägypten, und Lódz, Polen. Als einer der weltweit größten Business Process Outsourcers (BPO) mit 100.000 Mitarbeitern in 17 Ländern und 24 Jahren an CX-Erfahrung erweitert und diversifiziert Alorica fortlaufend seine erstklassige Belegschaft, fortan mit einer Präsenz in diesen Märkten. Die Einrichtung von Geschäftsbetrieben in Ägypten und Polen versetzt das auf digitale CX-Lösungen spezialisierte Unternehmen in eine noch bessere Lage, die wachsenden Erwartungen von multinationalen Unternehmen in Bezug auf die Bereitstellung branchenführender Business-Ergebnisse zu erfüllen, darunter mehrsprachige Kundenbetreuung, Umsatzgenerierung, Content-Management und Content-Moderation, technischer Support und CX-Beratung. Alorica plant in beiden Ländern den Geschäftsbetrieb im zweiten Quartal dieses Jahres aufzunehmen.

"Das Wachstum in Afrika und Europa ist wesentlich, um etablierten und aufstrebenden Unternehmen weltweit kulturell und sprachlich relevanten Support anzubieten", sagte Greg Haller, Chief Executive Officer bei Alorica. "Ägypten und Polen waren als robuste kommerzielle Märkte mit einer starken Talent-Pipeline auf unserem Radarschirm. Unsere neuen Betriebe werden der örtlichen Bevölkerung Karrierechancen eröffnen und uns einen klaren Weg vorgeben, wie wir unsere Lösungen für Kunden in der Region erweitern können."

Mit der Expansion nach Ägypten und Polen setzt Alorica seine Investitionen in wachstumsstarke Märkte mit skalierbarem Talentpool fort. Das erfahrene Personal des Unternehmens bietet CX-Support in über 30 Sprachen und unterstützt Marken in nachfragestarken Branchen, die von Finanzdienstleistungen, Technologie, Reise- und Gastgewerbe bis zu E-Commerce und Einzelhandel reichen. Von seiner 1.000 Mitarbeiter starken Niederlassung aus in Sofia, Bulgarien, wird das Unternehmen weiterhin seine innovativen Technologien nutzen, um Mitarbeiter und Kunden durch eine Kombination von Homeoffice- und Vor-Ort-Programmen einzubinden.

Das neue Kontaktzentrum von Alorica in Kairo liegt strategisch in Sheikh Zayed City in der Nähe von führenden privaten Universitäten, während sich sein Standort in Lódz, Polen, im Zentrum der Stadt nahe Warschau befindet und damit hochkarätigen Kandidaten zugänglich ist. Beide Standorte verfügen über zahlreiche Annehmlichkeiten wie zugängliche öffentliche Verkehrsmittel und Dienstleistungen sowie Einzelhandelsgeschäfte, während sie maximale Effizienz für den operativen Betrieb sowohl am Standort als auch von zu Hause bieten, was bei einer multikulturellen und mehrsprachigen Belegschaft Anklang findet.

Aufbauend auf einem Fundament, das Menschen in den Vordergrund stellt, fokussiert Alorica auf die Einbindung von Mitarbeitern als entscheidende Antriebskraft für Leistung. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein sozial verantwortliches und integratives Arbeitsumfeld aus, was sich in rekordhohen Bewertungen der Mitarbeiterzufriedenheit niederschlägt. Als Pionier vielseitiger Betriebsmodelle, die Flexibilität fördern, bietet Alorica Jobs auf der ganzen Welt an, zum einen in hochmodernen Kontaktzentren, zum anderen durch seine Homeoffice-Lösung Alorica Anywhere und hybriden Connection Hubs, die als wichtige Kanäle dienen, um Teams für die Zusammenarbeit, Schulung und kontinuierliche Verbesserung zu verbinden.

"Mit seiner globalen Dimension und einschlägigen Erfahrung wird Alorica Unternehmen hier in der Region lokalisierte Dienstleistungen bereitstellen und zugleich den Ruf der EMEA-Region als führender Outsourcing-Ort für Kunden auf der ganzen Welt verbessern", sagte Matt Sims, President EMEA bei Alorica. "Ich freue mich, die zielorientierte Kultur von Alorica nach Ägypten und Polen zu bringen, während wir Talente mit verschiedenen Hintergründen und einer Leidenschaft für ein besseres Leben anwerben und entwickeln. Im Rahmen unserer Corporate Social Responsibility (sozialen Verantwortung des Unternehmens) sind wir nicht nur geschäftlich in der Region tätig, sondern engagieren uns durch unsere philanthropische Arbeit, menschenorientierten Programme und Nachhaltigkeitsinitiativen, die den Gemeinden zugutekommen, in denen unsere Mitarbeiter leben und arbeiten. Wir sehen der Schaffung von vielen Arbeitsplätzen in diesen Ländern erwartungsvoll entgegen."

Das Unternehmen erhält fortlaufend Branchenauszeichnungen für seine weltweit erstklassige Vision und operativen Spitzenleistungen. So wurde es zum zweiten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant für Customer Service BPO 2022 als Leader eingestuft. Wegen seiner zielgerichteten Kultur und Mitarbeitereinbindung hat sich Alorica darüber hinaus Anerkennung als Arbeitgeber erster Wahl verschafft und Auszeichnungen erhalten wie Top Places to Work, Employer of the Year und Best in Biz. Für seine Betriebe in den Philippinen und in Guatemala erhielt das Unternehmen zudem die Zertifikate Great Place to Work®

