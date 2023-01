Hamburg (ots) -Viele PR-Profis sind spitze in Konzeption und bei der inhaltlichen Ausgestaltung professioneller Kommunikation. Dabei wird manches Mal übersehen, dass zur gelungenen PR auch der Faktor SEO gehört. Denn ohne Sichtbarkeit und Auffindbarkeit findet der aufwändig erstellte Content oft nur wenig Klicks und ein zu kleines Publikum. Außerdem können organische Suchergebnisse eine Gefahr für die Unternehmensreputation darstellen. Dieses Webinar vermittelt SEO-Basiswissen für die professionelle Kommunikation, gibt wertvolle Tipps für die optimale Content-Aufbereitung und präsentiert einen Überblick über nützliche Tools für die tägliche Arbeit.Termin: Mittwoch, 22. März 2023, 11:00 - 12:45 UhrGrundlagenwissen Suchmaschinenoptimierung in PR und MedienarbeitUm bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, müssen PR-Profis die Grundzüge der Suchmaschinenoptimierung verstehen. Denn: SEO kann einen wichtigen Beitrag für die Wirksamkeit Ihrer Öffentlichkeitsarbeit leisten. Sie schafft mehr Engagement, sorgt für eine höhere Bekanntheit in der Zielgruppe und schützt sogar den Ruf des Unternehmens oder der Marke in Krisenzeiten. Gerade Reputationsmanagement ist ein zunehmend wichtiger Faktor im Netz. Daher sollten PR-Profis gezielt auf konsequent aufgebauten, guten Content setzen, um negativen Suchergebnissen vorzubeugen.Die Beeinflussung der digitalen Unternehmenspräsenz geht zudem mittlerweile weit über traditionelle SEO-Methoden hinaus. Referentin Michelle van der Veen vermittelt die dafür notwendigen Grundlagen und eine nützliche Toolbox - für einen Überblick über aktuelle Entwicklungen, Techniken und Methoden.Programm- Warum SEO ein Booster für PR-Arbeit ist- Relevantes Basiswissen für Kommunikationsprofis- Wie Suchmaschinenoptimierung zur Unternehmensreputation beiträgt- Tipps und Tricks für die optimale Content Aufbereitung- Ein Überblick über nützliche Tools für den täglichen EinsatzDieses Webinar richtet sich an PR-Profis, die Basiskenntnisse erwerben oder ihre Grundkenntnisse auffrischen möchten, um sich SEO als Treiber für ihren digitalen Content und ihr Reputationsmanagement zu erschließen.Referentin des Webinarsist die Digitalexpertin Michelle van der Veen. Sie ist seit April 2020 Senior Digital Managerin DACH bei Danone und war vorher Head of Digital bei der Netzwerkagentur Grayling in Frankfurt, für die sie das digitale Beratungsangebot u.a. im Bereich SEO maßgeblich ausbaute. Michelle van der Veen ist Expertin für datengetriebene Kommunikation, User Experience, SEO und Content-Strategie.Eckdaten für das Online-Seminar SEO für PR und professionelle Kommunikation- Termin: Mittwoch, 22. März 2023, 11:00 - 12:45 Uhr- Teilnahmegebühr: 125 Euro zzgl. Mwst. / 148,75 Euro inkl. Mwst- Gruppengrösse: mind. 10 Teilnehmende- Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor DurchführungHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/seo-fur-pr-und-professionelle-kommunikation-registrierung-464956977837?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093098/100901752