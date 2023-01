Das japanische Subaru-Teleskop hat in der vergangenen Woche am Nachthimmel über Hawaii ein seltsames Phänomen ausgemacht: eine blaue Spirale, die sich über den Nachthimmel bewegt. Steckt eine SpaceX-Rakete dahinter? In den frühen Morgenstunden des 18. Januar 2023 bewegte sich eine leuchtend blaue Spirale über den Nachthimmel Hawaiis - entdeckt vom Subaru-Teleskop. Das Spiegelteleskop des japanischen National Astronomical Observatory befindet sich in rund 4.000 Metern Höhe auf dem Mauna Kea auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...